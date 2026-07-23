Temu поперек горла

Теперь под прицел попал международный маркетплейс китайской компании PDD Holdings – Temu, в отношении которого Госагентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком начало проверку из-за продажи товаров по низким ценам.

Несколько лет назад под лозунгами повышения качества и безопасности перевозок была развернута кампания против недорогих такси. Справедливости ради следует признать: проблемы в этой сфере действительно существовали — на линии выходили старые, технически изношенные автомобили, а уровень сервиса нередко оставлял желать лучшего. Однако в итоге принятые меры привели не только к упорядочению рынка, но и к заметному росту стоимости поездок. С 2024 года стоимость такси взлетела на 40–50%, а минимальный тариф на короткие дистанции почти удвоился. Сервис такси стал хуже: бесконечные отказы водителей от поездок в аэропорт, поселок Зых, город Сумгайыт и др.

В Азербайджане сложилась парадоксальная ситуация: доступность товаров и услуг порой воспринимается едва ли не как проблема, а логика принимаемых решений не всегда выглядит убедительной. Один из наиболее показательных примеров — борьба с так называемым «дешевым такси».

Недавняя публикация этой информации в haqqin.az вызвала широкий резонанс среди населения. Потребители опасаются, что регулятор может ограничить доступ к ресурсу или обложить товары дополнительными сборами, чтобы поднять цены на товары Temu.

Судя по всему, поводом для проверки стали периодически звучащие в социальных сетях и медиа жалобы на спад торговли, который связывают с низкими ценами на популярной китайской онлайн-платформе. В качестве аргумента приводится и опыт Турции, где деятельность Temu была прекращена по инициативе правительства страны.

Известный экономист, бывший депутат Милли Меджлиса Вахид Ахмедов подчеркивает, что для граждан со средним и низким доходом Temu — это единственный способ совершать покупки, так как брендовые магазины им не по карману. По мнению экс-депутата, антимонопольный орган должен бороться с монополиями, а не ограничивать возможность к доступным товарам. Ахмедов считает, что у каждого сегмента рынка есть свой покупатель, и запреты здесь неуместны: «Товары из Китая порой дешевле по сравнению с продукцией из Турции, Германии, США и других стран. Предметом разбирательства могут быть жалобы на качество этих товаров. Но это уже сфера не антимонопольного комитета, а других структур. Судя по всему, о качестве товаров речь не идет. Поэтому я против ограничения или закрытия доступа к Temu. У магазинов, которые продают продукцию брендов DeFacto, Mavi, Ipekyol, IKEA, H&M HOME и др., есть свои покупатели. А тем, кто не может приобрести товары по высоким ценам, выгодно купить дешевые китайские товары на Temu».

Другой эксперт-экономист Рауф Гараев в беседе с haqqin.az подверг критике попытки провести параллели между ограничениями деятельности Temu в Турции и Азербайджане: «Ситуация в наших странах разная. В Турции жесткие меры продиктованы необходимостью защиты мощного национального сектора легкой промышленности, который успешно конкурирует с импортом. В Азербайджане же собственное производство потребительских товаров практически отсутствует, поэтому ограничение доступа к зарубежным маркетплейсам лишь ущемляет права потребителей на выбор и доступные цены».

Гараев считает, что инициаторами давления на Temu выступают не производители, а неэффективные перекупщики с торговых центров вроде «Бина» или «Садарак». Вместо того чтобы осваивать современные маркетинговые инструменты, изучать спрос и повышать качество сервиса, проводить рекламные акции, они пытаются устранить конкурентов административными методами, лишая граждан права выбора.

Кроме того, эксперт напомнил, что «сотрудничество с такими гигантами, как Китай, является важным вектором внешней политики Азербайджана, и создание барьеров для китайских платформ идет вразрез с этими интересами».