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Украинцы ударили по объектам в Воронеже и Ульяновской области: среди жертв и ребенок

10:59 514

Украинские беспилотники атаковали объект топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в Новоспасском районе Ульяновской области. Об этом сообщил глава региона Алексей Русских.

Произошел пожар. Других подробностей губернатор не привел.

Украинский телеграм-канал Exilenova+ утверждает, что в поселке Новоспасское атакована база сжиженного газа «НС-Ойл».

В Воронежской области всю ночь беспилотники атаковали гражданские объекты, заявил глава региона Александр Гусев. По его словам, есть пострадавшие и «серьезные последствия». Позже Гусев уточнил, что над Воронежем и областью сбили 36 беспилотников. В результате падения дрона в пригороде Воронежа произошел пожар в частном доме, там погиб трехлетний мальчик. Его родители получили ранения. В том же муниципалитете легкие ранения получил 19-летний молодой человек.

По данным губернатора, в результате атаки дронов повреждены кровля склада одного из маркетплейсов и фасад другого аналогичного сооружения. О каком маркетплейсе идет речь, Гусев не сообщил. Местные жители ранее заявили об атаке на логистический центр Wildberries.

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