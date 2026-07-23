Украинцы ударили по объектам в Воронеже и Ульяновской области: среди жертв и ребенок

В Воронежской области всю ночь беспилотники атаковали гражданские объекты, заявил глава региона Александр Гусев. По его словам, есть пострадавшие и «серьезные последствия». Позже Гусев уточнил, что над Воронежем и областью сбили 36 беспилотников. В результате падения дрона в пригороде Воронежа произошел пожар в частном доме, там погиб трехлетний мальчик. Его родители получили ранения. В том же муниципалитете легкие ранения получил 19-летний молодой человек.

По данным губернатора, в результате атаки дронов повреждены кровля склада одного из маркетплейсов и фасад другого аналогичного сооружения. О каком маркетплейсе идет речь, Гусев не сообщил. Местные жители ранее заявили об атаке на логистический центр Wildberries.