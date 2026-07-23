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Расширяется созданная Минздравом система медицинского цифрового двойника

11:08 218

Бакинский центр здоровья (BSM) успешно интегрирован в Систему медицинского цифрового двойника (TRƏS), созданного Министерством здравоохранения. В результате более 3,5 миллиона медицинских данных, накопленных в центре за последние годы, были перенесены на единую электронную платформу и включены в индивидуальные электронные медицинские истории граждан.

Данная интеграция является важным этапом в формировании экосистемы цифрового здравоохранения в Азербайджане. Отныне медицинские данные, формируемые в Бакинском центре здоровья, будут аккумулироваться в единой системе TRƏS, что значительно расширит возможности доступа к медицинским данным как для врачей, так и для пациентов.

Система медицинского цифрового двойника (TRƏS) представляет собой централизованную цифровую платформу, обеспечивающую сбор, обработку и управление данными о состоянии здоровья граждан в соответствии с международными стандартами. TRƏS позволяет сократить необходимость в повторных лабораторных исследованиях и повторных обращениях к врачам. Кроме того, система обеспечивает врачам доступ к актуальным медицинским данным граждан, формируемым в государственных и частных медицинских учреждениях, поддерживает процесс принятия уточнённых клинических решений при назначении лечения, способствует обеспечению преемственности медицинской помощи и повышению эффективности оказания медицинских услуг.

В Бакинском центре здоровья управление медицинскими услугами осуществляется посредством госпитальной информационной системы (NTİS). Данные этой системы приведены в соответствие с международным стандартом обмена медицинских данных HL7 FHIR. В результате интеграции архивные данные центра были перенесены в единую систему, а вся новая медицинская информация будет автоматически передаваться в TRƏS в режиме реального времени.

Исполнительный директор Бакинского центра здоровья Асиман Гасанов отметил, что интеграция с платформой TRƏS является важным этапом цифровой трансформации учреждения: «Данная система обеспечит хранение медицинских данных пациентов в единой электронной истории болезни, а также оперативный и безопасный доступ к медицинской информации пациентов, накапливаемых на протяжении жизни. В результате качество и доступность медицинских услуг значительно возрастут».

Вход в Систему медицинского цифрового двойника осуществляется посредством государственной платформы цифровой идентификации myGov ID. Такой подход обеспечивает надёжную идентификацию и аутентификацию пользователей, гарантирует безопасный доступ к системе и высокий уровень защиты персональных медицинских данных.

В настоящее время Министерство здравоохранения продолжает поэтапное подключение к TRƏS других государственных и частных медицинских учреждений.

Данная интеграция внесёт значительный вклад в развитие цифрового здравоохранения Азербайджана, обеспечит повсеместный доступ к накапливаемым медицинским данным врачам и гражданам, позволит предоставлять более современные, прозрачные и доступные медицинские услуги.

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