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Украина созывает Совбез ООН

Атака беспилотников: часть Крыма обесточена. Есть и жертвы

11:20 279

Часть населенных пунктов аннексированного Россией Крыма осталась без электричества после атак беспилотников, сообщило «Крымэнерго».

По данным компании, наиболее сложная ситуация с электроснабжением сложилась на северо-западе, востоке и юге полуострова. Ограничения действуют по всему Крыму, отключения вводятся в зависимости от ситуации в отдельных энергорайонах.

«Глава» аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что в результате ночной атаки погиб один мирный житель, еще четыре человека получили ранения, среди них двое детей.

22 июля Украина атаковала юго-восточное побережье Крыма беспилотниками. В Ялте, Алупке и Алуште были повреждены жилые дома и энергетические объекты, начались лесные пожары. В Ялте пострадали 17 жителей многоквартирного дома.

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