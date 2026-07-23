Евросоюз наконец согласовал 21-й пакет санкций против России

Проект 21-го пакета Еврокомиссия представила 9 июня. Он предусматривал новые ограничения в отношении российского «теневого флота», энергетического и финансового секторов, экспорта технологий для российского ВПК, меры против компаний из третьих стран, помогающих обходить санкции, а также впервые - ограничения в отношении российского рыболовства и запрет на въезд в Евросоюз для всех, кто служил в российских вооруженных силах после начала полномасштабной войны против Украины.

Страны Евросоюза в четверг, 23 июля, согласовали 21-й пакет санкций против России за ее войну в Украине. Решение было принято на очередном заседании постоянных представителей стран-членов ЕС после нескольких недель переговоров, в ходе которых они пытались найти компромисс по отдельным ограничениям. Теперь пакет должен быть окончательно утвержден Советом ЕС, сообщает Deutsche Welle.

По информации «Европейской правды», Греция согласилась на компромиссный вариант, содержание которого пока не разглашается. В настоящее время ведется техническая работа по доработке текста пакета санкций.

Письменная процедура утверждения должна начаться во второй половине дня 23 июля и завершиться в тот же день – это необходимо для того, чтобы успеть заморозить «ценовой потолок» на российскую нефть.

Согласование пакета затянулось из-за разногласий между странами ЕС. На встрече министров иностранных дел 13 июля договоренности достичь не удалось. Тогда глава европейской дипломатии Кая Каллас признала, что принимать новые санкционные пакеты становится все сложнее, так как они все сильнее затрагивают экономические интересы самих государств-членов. 15 июля страны ЕС также не смогли согласовать 21-й пакет санкций. Поскольку год назад Евросоюз сделал механизм ценового потолка на российскую нефть плавающим, без нового решения действующий предел автоматически повысился бы вслед за ростом мировых цен. Чтобы этого не допустить и сохранить давление на нефтяные доходы РФ, государства-члены решили продлить действие нынешнего потолка цен еще на неделю - до 23 июля, выиграв дополнительное время для переговоров по всему санкционному пакету.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала согласование 21-го пакета санкций ЕС против России, заявив, что новые ограничения направлены на «дальнейшее ослабление экономической базы российской военной машины».

«Мы добавляем еще 32 российских банка в наш список запрещенных транзакций, а также криптовалютные компании и платформы для торговли нефтью. Замораживаем корректировку потолка цен на нефть на год, чтобы российская военная машина не извлекала выгоду из рыночных потрясений», - написала она в соцсети X.

Глава Еврокомиссии также сообщила, что впервые санкции затронули суда, оказывающие помощь российскому «теневому флоту», и подчеркнула, что Евросоюз сделал важный шаг к формальному запрету на заход российских боевых кораблей в порты стран ЕС.