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Украина созывает Совбез ООН

Путин верит, что Россия побеждает

ISW
11:44 1917

В Кремле целенаправленно преувеличивают военные успехи России, чтобы сформировать у президента РФ Владимира Путина искаженную картину хода боевых действий и укрепить его нежелание идти на уступки. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Как подсчитали специалисты института, с начала 2026 года россияне фактически установили контроль лишь над 81,1 квадратного километра украинской территории. Общая же площадь, на которую войска РФ хотя бы формально продвинулись или проникли, достигает 626,85 квадратного километра. Впрочем, само проникновение на территорию еще не означает установления контроля над ней – это принципиальное различие, которое подчеркивают аналитики.

Особое внимание в отчете уделено информации Bloomberg, полученной от источников, приближенных к Кремлю. По имеющимся данным, Москва не собирается возвращать оккупированные украинские земли даже в случае заключения мирного соглашения. Так, Путин стремится установить полный контроль над Донецкой областью, а также создать своеобразную «буферную зону» вдоль границы Сумской и Харьковской областей.

В то же время в институте считают, что реализовать эти планы до конца 2026 года российскому лидеру вряд ли удастся – темпы наступления ВС РФ заметно снизились.

К тому же Минобороны РФ также распространило заявление одного из пропагандистских Telegram-каналов, в котором утверждалось о захвате 2226 квадратных километров территории только за первое полугодие 2026 года. Аналитики ISW эту цифру не подтверждают и считают ее очередным преувеличением.

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