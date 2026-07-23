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Бывший лидер партии Ататюрка создал новую партию

12:07 1164

Бывший лидер оппозиционной Республиканско-народной партии Турции (CHP) Озгюр Озель объявил о создании новой партии.

Озель сообщил, что до официального учреждения партии проведет консультации с избранными руководителями провинциальных отделений, членами Партийного совета (PM) и Центрального исполнительного комитета (MYK).

«Мы создаем новую партию, сделав первый шаг вместе с депутатами, которым народ доверил мандат», — отметил он.

Политик не стал раскрывать ни названия, ни логотипа, ни даты регистрации новой партии.

Вместе с тем, как утверждают турецкие СМИ, за первый час после объявления Озеля заявления о выходе из CHP подали 387 тыс. человек. Мэр Чанаккале Мухаррем Эрек первым среди градоначальников перешел в новую структуру.

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