Бывший лидер партии Ататюрка создал новую партию

Бывший лидер оппозиционной Республиканско-народной партии Турции (CHP) Озгюр Озель объявил о создании новой партии.
Озель сообщил, что до официального учреждения партии проведет консультации с избранными руководителями провинциальных отделений, членами Партийного совета (PM) и Центрального исполнительного комитета (MYK).
«Мы создаем новую партию, сделав первый шаг вместе с депутатами, которым народ доверил мандат», — отметил он.
Политик не стал раскрывать ни названия, ни логотипа, ни даты регистрации новой партии.
Вместе с тем, как утверждают турецкие СМИ, за первый час после объявления Озеля заявления о выходе из CHP подали 387 тыс. человек. Мэр Чанаккале Мухаррем Эрек первым среди градоначальников перешел в новую структуру.