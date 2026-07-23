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Украина созывает Совбез ООН
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Украина созывает Совбез ООН

Турция берет под контроль Черное море. Песков благодарит, «Царьград» нервничает

Тургай Тюркер комментирует для haqqin.az
Руслан Баширли, собкор, Анкара
12:47 1801

Западные аналитики считают, что обсуждение будущего Черного моря во время недавнего визита министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в Киев свидетельствует о том, что Анкара переходит от роли посредника к ключевому элементу создаваемого после войны «зонтика безопасности».

Примечательно, что двухдневный визит Фидана в Киев 15–16 июля совпал с неделей, когда украинский парламент ратифицировал соглашение о свободной торговле с Турцией и расширил механизм разминирования в Черном море.

За день до приезда турецкого министра Верховная Рада Украины утвердила соглашение о свободной торговле, подписанное в феврале 2022 года. Турецкие экономисты отмечают, что этот документ либерализует около 90 процентов двусторонней торговли и увеличит торговый оборот между двумя странами до 10 миллиардов долларов. Визит также пришелся на неделю, когда был расширен механизм борьбы с морскими минами в Черном море. Созданная в 2024 году Турцией, Румынией и Болгарией профильная рабочая группа приняла решение с начала июля активизировать свою деятельность.

В случае подписания мирного соглашения Анкара готова взять на себя морской компонент будущих гарантий безопасности для Украины

Анкара больше не хочет быть просто посредником

Эксперты, следившие за переговорами Фидана с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Андреем Сибигой и главным переговорщиком Рустемом Умеровым, а также за его заявлениями в Киеве, считают, что Анкара выстраивает новый подход к Украине.

В комментарии для haqqin.az турецкий политический обозреватель Тургай Тюркер заявил, что Анкара стремится не только быть хозяином переговорной площадки, но и занять место в новой архитектуре безопасности, которая будет сформирована за этим столом. По его словам, нынешний план Турции — если завершить войну невозможно, то хотя бы попытаться ограничить распространение конфликта на Черное море.

«За этой риторикой Анкары стоит конкретный факт — возобновление работы созданной Турцией, Румынией и Болгарией рабочей группы по противоминным мерам в Черном море. Это наиболее наглядный пример перехода Анкары от классической посреднической миссии к обеспечению оперативной безопасности», — подчеркнул Тюркер.

По мнению турецкого политолога, в основе этой картины лежит Конвенция Монтрё о проливах. Во время российско‑украинской войны Турция впервые применила конвенцию, ограничив проход российских военных кораблей через Босфор, тем самым предотвратив масштабную войну в Черном море. Тюркер считает, что конвенция дала Анкаре позицию, позволяющую регулировать баланс сил в регионе.

Турция берет на себя морскую безопасность Украины

Главным моментом визита Фидана в Киев стало то, что в случае подписания мирного соглашения Анкара готова взять на себя морской компонент будущих гарантий безопасности для Украины.

Тургай Тюркер считает, что потенциальная система гарантий для Украины будет состоять из сухопутного, воздушного и морского компонентов. Турция намерена возглавить именно морской элемент: данная идея впервые прозвучала на саммите «Коалиции добровольцев», прошедшем в начале года в Париже.

«Если это произойдет, Турция, обладающая крупнейшим флотом в регионе, будет выполнять задачи по разминированию Черного моря, мониторингу морских перевозок и защите торговых путей. У Анкары также есть преимущество — возможность прямой связи с Москвой», — отметил политолог.

Турецкий политический обозреватель Тургай Тюркер заявил, что Анкара стремится не только быть хозяином переговорной площадки, но и занять место в новой архитектуре безопасности

Москва спокойна, а пропагандисты раздражены

После визита Фидана в Киев пресс‑секретарь Кремля Дмитрий Песков поблагодарил Турцию за посреднические усилия. Аналитики считают, что это заявление показывает: Москва все еще рассматривает Анкару как канал для диалога.

Поддержка Турцией территориальной целостности Украины, отказ признавать аннексию Крыма и углубление сотрудничества с Киевом в сфере оборонной промышленности ранее вызывали беспокойство России.

Реакция официальной Москвы на предоставление Турцией потенциальных гарантий безопасности Украине в Черном море, что теперь имеет значение и для самой Анкары, пока неизвестна. Однако прокремлевские пропагандисты заняли агрессивную позицию, представляя заявления Фидана как стремление Турции установить контроль над Черным морем.

Так, журналист Тимур Шафир, известный близостью к Кремлю, в комментарии националистическому «Царьграду» заявил, что под видом гарантий для Украины Турция якобы усилит военное присутствие НАТО в Черном море.

«Турки после окончания конфликта выдвинут на первый план свои претензии на контроль над Черным морем», — сказал он.

Военный блогер Юрий Баранчик в своем Telegram‑канале утверждал, что «турки хотят взять под контроль торговые пути Украины в Черном море».

Другой приближенный к Кремлю блогер Юрий Котенок заявил, что его пугают возможные выгоды Турции от усиления ее позиций в Черном море.

Тем не менее Тургай Тюркер считает, что Анкара и Москва многие годы не только соперничают, но и сотрудничают. По его словам, сейчас Анкара должна одновременно укреплять доверие Киева и сохранять способность вести диалог с Москвой. Политолог убежден, что по сравнению с западными странами, находящимися в конфликте с Россией, Турция как гарант морской безопасности Украины будет для Москвы более приемлемым вариантом.

«Влияние Анкары на ситуацию будет определяться не столько ее участием в диалоге, сколько ответственностью, которую она возьмет на себя после войны», — подчеркнул Тюркер.

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