Турция берет под контроль Черное море. Песков благодарит, «Царьград» нервничает

Западные аналитики считают, что обсуждение будущего Черного моря во время недавнего визита министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в Киев свидетельствует о том, что Анкара переходит от роли посредника к ключевому элементу создаваемого после войны «зонтика безопасности». Примечательно, что двухдневный визит Фидана в Киев 15–16 июля совпал с неделей, когда украинский парламент ратифицировал соглашение о свободной торговле с Турцией и расширил механизм разминирования в Черном море. За день до приезда турецкого министра Верховная Рада Украины утвердила соглашение о свободной торговле, подписанное в феврале 2022 года. Турецкие экономисты отмечают, что этот документ либерализует около 90 процентов двусторонней торговли и увеличит торговый оборот между двумя странами до 10 миллиардов долларов. Визит также пришелся на неделю, когда был расширен механизм борьбы с морскими минами в Черном море. Созданная в 2024 году Турцией, Румынией и Болгарией профильная рабочая группа приняла решение с начала июля активизировать свою деятельность.

Анкара больше не хочет быть просто посредником Эксперты, следившие за переговорами Фидана с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Андреем Сибигой и главным переговорщиком Рустемом Умеровым, а также за его заявлениями в Киеве, считают, что Анкара выстраивает новый подход к Украине. В комментарии для haqqin.az турецкий политический обозреватель Тургай Тюркер заявил, что Анкара стремится не только быть хозяином переговорной площадки, но и занять место в новой архитектуре безопасности, которая будет сформирована за этим столом. По его словам, нынешний план Турции — если завершить войну невозможно, то хотя бы попытаться ограничить распространение конфликта на Черное море. «За этой риторикой Анкары стоит конкретный факт — возобновление работы созданной Турцией, Румынией и Болгарией рабочей группы по противоминным мерам в Черном море. Это наиболее наглядный пример перехода Анкары от классической посреднической миссии к обеспечению оперативной безопасности», — подчеркнул Тюркер. По мнению турецкого политолога, в основе этой картины лежит Конвенция Монтрё о проливах. Во время российско‑украинской войны Турция впервые применила конвенцию, ограничив проход российских военных кораблей через Босфор, тем самым предотвратив масштабную войну в Черном море. Тюркер считает, что конвенция дала Анкаре позицию, позволяющую регулировать баланс сил в регионе. Турция берет на себя морскую безопасность Украины Главным моментом визита Фидана в Киев стало то, что в случае подписания мирного соглашения Анкара готова взять на себя морской компонент будущих гарантий безопасности для Украины. Тургай Тюркер считает, что потенциальная система гарантий для Украины будет состоять из сухопутного, воздушного и морского компонентов. Турция намерена возглавить именно морской элемент: данная идея впервые прозвучала на саммите «Коалиции добровольцев», прошедшем в начале года в Париже. «Если это произойдет, Турция, обладающая крупнейшим флотом в регионе, будет выполнять задачи по разминированию Черного моря, мониторингу морских перевозок и защите торговых путей. У Анкары также есть преимущество — возможность прямой связи с Москвой», — отметил политолог.