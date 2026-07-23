Ильхам Алиев поздравляет...

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Арабской Республики Египет Абдель Фаттаху Ас-Сиси. Письмо опубликовано на официальном сайте главы азербайджанского государства.

«От своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю Вам и в Вашем лице всему народу Египта сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю 23 Июля – Дня Революции.

Нынешний уровень азербайджано-египетских межгосударственных отношений, развивающихся в духе дружбы и взаимного уважения, вызывает удовлетворение.

Уверен, что в соответствии с волей двух народов дружественные связи, двустороннее и многостороннее сотрудничество между нашими странами благодаря совместным усилиям и впредь будут поступательно развиваться и расширяться.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в деятельности, дружественному народу Египта – неизменного благополучия и процветания», – говорится в поздравлении президента Азербайджана.