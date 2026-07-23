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Иран захватил танкер греческого магната

ФОТО
12:24 850

Судоходная группа Dynacom «пытается выяснить» местонахождение судна, попавшего в Ормузский пролив. Речь идет о танкере греческого магната Джорджу Прокопиу Kavomaleas, пишет Financial Times.

«Согласно спутниковым снимкам, танкер, принадлежащий греческому судоходному магнату Джорджу Прокопиу, был отбуксирован в иранские воды после попадания снаряда в Ормузском проливе в воскресенье вечером», – пишет FТ.

В воскресенье вечером танкер Kavomaleas был поражен двумя снарядами, когда шел в направлении Персидского залива у побережья Омана. Это часть серии иранских атак на западное судоходство на этой неделе, которые вновь парализовали движение судов через Ормузский пролив.

Удары вызвали пожар в машинном отделении, вынудив экипаж эвакуироваться с судна.

По данным газеты, спутниковые снимки Европейского космического агентства от 21 июля показывают судно тех же размеров и цвета палубы, что и Kavomaleas, а также столб дыма, поднимающийся из его двигателя, в иранских водах недалеко от острова Ларак у побережья Ирана. Морская акватория, в которой произошло столкновение с судном, сейчас пуста.

Компания Dynacom входит в число самых смелых судоходных компаний, часто совершая рейсы в те части мира, которых избегают другие. С февраля, когда США и Израиль начали атаки на Иран, она отправила через Ормузский пролив не менее 10 танкеров.

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