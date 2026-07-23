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Рекордный оборонный бюджет и официально Министерство войны

12:25 1158

Палата представителей Конгресса США в четверг, 23 июля, одобрила закон о национальной обороне (National Defense Authorization Act, NDAA), предусматривающий рекордные расходы на оборону в размере 1,15 трлн долларов в 2027 году. В рамках его принятия проголосовали также за переименование Министерства обороны в Министерство войны. Об этом информирует Deutsche Welle.

В поддержку документа выступили 216 конгрессменов, против были 212. Отмечается, что, в отличие от предыдущих лет, когда закон традиционно принимали при поддержке представителей обеих партий, на этот раз он был одобрен с минимальным перевесом голосов. Демократы выразили недовольство резким увеличением расходов на Пентагон, в то время как республиканцы пытаются сократить финансирование многочисленных гражданских программ в рамках других законопроектов.

Законопроект предусматривает увеличение финансирования Пентагона примерно на 250 млрд долларов по сравнению с 2026 годом. Дополнительные средства, в частности, планируется направить на повышение денежного довольствия военнослужащих на 5-7 процентов.

Кроме того, документ предполагает финансирование разработки новой американской системы противоракетной обороны по инициативе президента Дональда Трампа. Проект получил название Golden Dome («Золотой купол») и по замыслу администрации США должен стать аналогом израильской системы ПРО «Железный купол».

Для вступления в силу законопроект должен быть одобрен Сенатом США.

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