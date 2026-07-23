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Лига Европы: «Карабах» против 31-кратного чемпиона Болгарии ЦСКА

Отдел спорта
12:52 677

Сегодня в 20:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начнется первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы между азербайджанским «Карабахом» и болгарским ЦСКА.

Судить встречу будет бригада арбитров из Италии во главе с Даниэле Чиффи.

«Карабах» один раз пересекался с болгарскими клубами в еврокубках. В 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов сезона 2024/25 агдамцы прошлись по «Лудогорцу» - 1:2, 7:2.

Софийский ЦСКА с азербайджанскими командами ранее не встречался. Клуб, созданный в 1948 году, 31 раз выигрывал чемпионат Болгарии. Правда, последний успех был в 2008 году. Лучшими достижениями в еврокубках являются выход в полуфинал Кубка чемпионов в сезонах 1966/67 и 1981/82, а также выход в полуфинал Кубка обладателей кубков в сезоне 1988/89. В 21-м веке ЦСКА пять раз выходил в групповой этап Лиги Европы и Лиги конференций и каждый раз занимал в группе последние места.

Ответный матч между ЦСКА и «Карабахом» состоится 30 июля в Софии.

Победитель этой пары в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы сыграет с сильнейшим в противостоянии «Шериф» (Молдова) - «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль). Проигравший же отправится в 3-й раунд Лиги конференций, где встретится с неудачником в паре «Динамо» (Киев, Украина) - ПАОК (Греция).

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