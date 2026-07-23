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Жара в 38 градусов

12:55 819

24 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается ясная погода, будет дуть юго-восточный ветер. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха в столице и на Абшероне ночью составит 23-25, днем — 33-38 градусов тепла.

Атмосферное давление ниже нормы —753 мм ртутного столба, относительная влажность ночью — 75-80%, днем — 45-50%.

В некоторых горных районах Азербайджана днем возможны кратковременные дожди с грозами, град, в горных местностях — туман, будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью 22-27, днем - 35-39, в горах ночью — 15-20, днем — 25-30 градусов выше нуля.

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