Жара в 38 градусов

24 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается ясная погода, будет дуть юго-восточный ветер. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Температура воздуха в столице и на Абшероне ночью составит 23-25, днем — 33-38 градусов тепла.
Атмосферное давление ниже нормы —753 мм ртутного столба, относительная влажность ночью — 75-80%, днем — 45-50%.
В некоторых горных районах Азербайджана днем возможны кратковременные дожди с грозами, град, в горных местностях — туман, будет дуть умеренный восточный ветер.
Температура воздуха ночью 22-27, днем - 35-39, в горах ночью — 15-20, днем — 25-30 градусов выше нуля.