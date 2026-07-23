Российское общество и война с Украиной. Когда бомбят уже тебя

Российско-украинская война, как бы это кощунственно ни звучало, примечательна тем, насколько ощутили на себе весь ужас и тяжесть военных действий украинцы и насколько в первые годы агрессии это не касалось россиян, за исключением, конечно, приграничных территорий, таких, например, как Белгородская область. Война, которая начиналась под лозунгом «Возьмем Киев за три дня», затянулась на годы. Никто не встречал оккупантов с хлебом и солью, наоборот, украинский народ начал яростно сопротивляться. Если в Украине войну ощущает каждый, от Донбасса до Львова, пусть и в разной степени, в зависимости от удаленности от линии фронта, то в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и других регионах РФ, географически далеких от зон боевых действий, люди практически ничего не ощущали. Все шло своим чередом, если не считать единичные случаи, вроде того, что БПЛА прилетели по куполу Кремля в мае 2023 года. Западные бренды ушли? Ну, ничего, есть же «Вкусно – и точка». Нет прямого авиасообщения с Европой? Ничего, полетим отдыхать в «загнивающий Запад» и вражеские страны НАТО с пересадкой через Стамбул. Заблокировали соцсети? Ничего, просто включим VPN и продолжим вести свои блоги и смотреть Reels.

Однако, если раньше российское государство вело себя так, чтобы не провоцировать серьезного недовольства среди граждан, то сейчас оно ведет себя с точностью до наоборот. Весной этого года был заблокирован популярный мессенджер Telegram, которым пользовались очень многие россияне и даже военные на фронте для связи. Само государство пытается впихнуть гражданам отечественный мессенджер MAX, посредством которого можно следить за ними. А в это время Украина усилила удары вглубь российской территории. Началась блокировка аннексированного Крыма с целью сделать его элементарно непригодным для проживания и отдыха, удары по трассам и нефтяной и энергетической инфраструктуре. Далее чувствовать последствия вторжения в Украину стали не только люди в оккупированном Крыму, но и непосредственно на территории РФ. Горящие ярким пламенем НПЗ и нефтебазы в Туапсе, Ярославле, Татарстане, Москве, Омске (который и вовсе за Уралом) и других регионах РФ ясно дали понять россиянам, что теперь развязанная их страной война постучалась и к ним домой. Что теперь война - это не где-то там далеко, что показывают только по телевизору или по интернету, но и часть повседневной жизни. Удар по складам Wildberries в Подмосковье создает прекрасную медийную картинку. Однако главный эффект тут в том, что эти удары, как и атаки на НПЗ, приведшие к топливному кризису, бьют напрямую по простым россиянам. Горят товары на десятки, а то и сотни миллиардов рублей. Для малого и среднего бизнеса серьезно возрастают угрозы, многие люди потеряли деньги, а кто-то и рабочие места. И по всем этим темам россияне высказывались, пусть и довольно осторожно и обтекаемо, скорее в стиле «Царь хороший, а бояре плохие». Они выражали недовольство по поводу блокировок интернета, жаловались на цены на заправках и отсутствие бензина, а теперь многие селлеры выражают опасения по поводу риска полностью лишиться своих рынков сбыта на Wildberries. Разумеется, под угрозой не только компания Татьяны Ким, но и другие популярные маркетплейсы, такие как Ozon и Яндекс маркет. Судя по всему, после выноса складов Wildberries остальные будут уже на очереди в список целей украинских беспилотников, что еще сильнее ударит по российской экономике и явно усилит недовольство общества. Однако нужно подчеркнуть, что наличие недовольства совершенно не гарантирует выхода россиян на улицы против действующей власти.