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Украина созывает Совбез ООН
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Украина созывает Совбез ООН

Рубио: Иран хочет заключить соглашение, однако…

13:11 625

Иран хочет заключить соглашение. Однако цена такого соглашения будет расти каждую ночь, пока договоренность не будет достигнута. Об этом заявил журналистам государственный секретарь США Марко Рубио на полях встречи министров иностранных дел АСЕАН в Маниле.

По словам Рубио, основными темами продолжающихся в течение последних двух лет переговоров между Вашингтоном и Тегераном являются иранская программа по обогащению урана и возможное смягчение санкций. 

Отметим, что заявление Рубио прозвучало на фоне продолжающихся дипломатических контактов между США и Ираном по вопросу ядерной программы.

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