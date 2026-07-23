Соревнования по академической гребле и каноэ: стартует открытый чемпионат Баку

28 июля при совместной организационной поддержке Главного управления молодежи и спорта города Баку и Федерации водного спорта Азербайджана пройдет открытый чемпионат Баку по академической гребле и каноэ. Соревнования состоятся на Бакинском бульваре, перед зданием Федерации водного спорта (недалеко от корабля-музея «Сураханы»).

В чемпионате примут участие около 100 гребцов из столицы Баку и Мингячевира. Участники будут соревноваться на дистанции 500 метров в одиночных лодках в дисциплинах «академическая гребля» и «каноэ», а в дисциплине «байдарка» — как в одиночных, так и в двухместных лодках. Кроме того, впервые спортсмены выступят и в смешанном разряде (микст).

Победители будут награждены дипломами и медалями.

Отметим, что основная цель проведения открытого чемпионата Баку — проверка уровня подготовки спортсменов и усиление конкуренции между ними.

Приглашаем всех желающих посмотреть соревнования и поддержать спортсменов!