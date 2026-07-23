USD 1.7000
EUR 1.9436
RUB 2.1726
Подписаться на уведомления
Украина созывает Совбез ООН
Новость дня
Украина созывает Совбез ООН

Громкий процесс в бакинском суде

Инара Рафикгызы
13:34 643

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся процесс над членами группировки, обвиняемыми в легализации почти десятков миллионов манатов через государственный портал в Азербайджане — Чингиз Джафарли, Азад Расулов, Шахин Мустафаев, Эмин Гаджиев, Махаррам Гусейнов, Турал Кадиров, Анар Ахмедов, Вюсал Османов, Бахтияр Мамедов, Хайям Гаджиев и Тархан Ширинов.

По информации haqqin.az, члены группировки легализовали около 42 миллионов манатов путем создания лжепредпринимательских субъектов. Главой группировки, осуществлявшим управление ее деятельностью из единого центра, был Чингиз Джафарли.

Он и другие лица, личности которых следствием не установлены, в период с 2021 по 2024 год регистрировались в качестве фактических руководителей юридических лиц, являвшихся лжепредпринимательскими субъектами, и физических лиц, действующих как предприятия. Они, выступая в качестве должностных лиц, в неустановленных адресах, в неустановленное время и с использованием технических средств входили на веб-страницу Государственной налоговой службы и проводили фальшивые операции.

Члены группировки в составе организованной группы совершили служебный подлог путем составления 1 419 фальшивых электронных накладных-фактур, уведомлений, договоров, актов приема-передачи и других документов якобы о проведении операций по реальной купле-продаже товаров, оказанию услуг и выполнению работ на официальной интернет-странице Государственной налоговой службы www.e-taxes.gov.az, являющейся государственной платформой, заведомо внося ложные сведения в информационные ресурсы и официальные документы.

Тем самым с целью concealment (сокрытия) и утаивания подлинного характера, местонахождения, распоряжения, прав на имущество и его принадлежности членами группировки путем совершения различных сделок было легализовано в общей сложности 41 818 630,21 маната финансовых средств.

Обвиняемым предъявлены обвинения по статьям 178.4 (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой), 193.3.1, 193-1.3.1, 193-1.3.2 (легализация имущества, полученного преступным путем, организованной группой или преступным сообществом) и 313 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

Большинство потерпевших — это нуждающиеся люди, студенты и пенсионеры.

Члены группировки под предлогом трудоустройства использовали принадлежащие им Asan İmza 0, открыв сотни компаний для обналичивания миллионов манатов, а взамен выплачивали малообеспеченным гражданам незначительную зарплату в течение короткого периода времени. Впоследствии на телефонные звонки этих лиц никто не отвечал.

Судебное заседание назначено на 31 июля.

Налет беспилотников на Россию: атакованы склад Wildberries, НПЗ, нефтебаза, нефтестанция...
Налет беспилотников на Россию: атакованы склад Wildberries, НПЗ, нефтебаза, нефтестанция... обновлено 13:59
13:59 2609
Куда отправили Шихлинских?
Куда отправили Шихлинских?
13:44 569
Решением Ильхама Алиева: создается Фонд жилья на освобожденных территориях
Решением Ильхама Алиева: создается Фонд жилья на освобожденных территориях
13:38 427
Громкий процесс в бакинском суде
Громкий процесс в бакинском суде
13:34 644
Российское общество и война с Украиной. Когда бомбят уже тебя
Российское общество и война с Украиной. Когда бомбят уже тебя наша аналитика
13:05 1132
Лига Европы: «Карабах» против 31-кратного чемпиона Болгарии ЦСКА
Лига Европы: «Карабах» против 31-кратного чемпиона Болгарии ЦСКА
12:52 681
Россия об Анкоридже, США о завершении войны
Россия об Анкоридже, США о завершении войны новость дополнена 12:45
12:45 2287
Война разгорается: мощные удары по Ирану бомбардировщиком B-1. Взрывы и на американских базах
Война разгорается: мощные удары по Ирану бомбардировщиком B-1. Взрывы и на американских базах видео; последнее обновление 09:15
09:15 14389
Нефть все выше
Нефть все выше обновлено 12:40
12:40 1968
Рекордный оборонный бюджет и официально Министерство войны
Рекордный оборонный бюджет и официально Министерство войны
12:25 1163
Ильхам Алиев поздравляет...
Ильхам Алиев поздравляет...
12:12 886

ЭТО ВАЖНО

Налет беспилотников на Россию: атакованы склад Wildberries, НПЗ, нефтебаза, нефтестанция...
Налет беспилотников на Россию: атакованы склад Wildberries, НПЗ, нефтебаза, нефтестанция... обновлено 13:59
13:59 2609
Куда отправили Шихлинских?
Куда отправили Шихлинских?
13:44 569
Решением Ильхама Алиева: создается Фонд жилья на освобожденных территориях
Решением Ильхама Алиева: создается Фонд жилья на освобожденных территориях
13:38 427
Громкий процесс в бакинском суде
Громкий процесс в бакинском суде
13:34 644
Российское общество и война с Украиной. Когда бомбят уже тебя
Российское общество и война с Украиной. Когда бомбят уже тебя наша аналитика
13:05 1132
Лига Европы: «Карабах» против 31-кратного чемпиона Болгарии ЦСКА
Лига Европы: «Карабах» против 31-кратного чемпиона Болгарии ЦСКА
12:52 681
Россия об Анкоридже, США о завершении войны
Россия об Анкоридже, США о завершении войны новость дополнена 12:45
12:45 2287
Война разгорается: мощные удары по Ирану бомбардировщиком B-1. Взрывы и на американских базах
Война разгорается: мощные удары по Ирану бомбардировщиком B-1. Взрывы и на американских базах видео; последнее обновление 09:15
09:15 14389
Нефть все выше
Нефть все выше обновлено 12:40
12:40 1968
Рекордный оборонный бюджет и официально Министерство войны
Рекордный оборонный бюджет и официально Министерство войны
12:25 1163
Ильхам Алиев поздравляет...
Ильхам Алиев поздравляет...
12:12 886
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться