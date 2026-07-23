Дело Карапетяна: запрет выезда из Армении и миллионный залог

Избранному депутату оппозиционной «Сильной Армении» Нареку Карапетяну (племянник российско-армянского миллиардера Самвела Карапетяна) запретили выезд из страны, сообщают армянские СМИ со ссылкой на Генпрокуратуру.
В отношении него также применена другая мера пресечения – залог в размере 1 млрд драмов ($2,6 млн).
Ранее Генпрокуратура Армении инициировала публичное уголовное преследование в отношении Карапетяна. Дело связано с уголовным производством, по которому арестован соратник лидера блока «Сильная Армения» Алик Алексанян. Он обвиняется в отмывании денежных средств в особо крупном размере и подкупе избирателей.