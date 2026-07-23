Решением Ильхама Алиева: создается Фонд жилья на освобожденных территориях

В Азербайджане создается Фонд постоянного расселения на освобожденных от оккупации территориях. Это предусмотрено изменениями в законы «О статусе беженцев и вынужденных переселенцев (лиц, перемещенных внутри страны)» и «О социальной защите вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц», утвержденными президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Согласно изменениям, жилые помещения, включенные в создаваемый фонд, будут предоставляться гражданам уже не на основании договора аренды, а в собственность.

Порядок переселения вынужденных переселенцев в жилые помещения фонда и передачи этих помещений в их собственность будет определяться соответствующим органом (структурой), установленным уполномоченным органом исполнительной власти.

Кроме того, поправки в закон «О статусе беженцев и вынужденных переселенцев» уточняют порядок утраты статуса в случае, если лицо получает новое жилье вместо прежнего места проживания на освобожденной территории, либо отказывается от такой возможности.

Изменения в закон о социальной защите вынужденных переселенцев предусматривают, что меры социальной защиты будут продолжаться в течение трех лет. Отсчет этого срока будет начинаться со дня утраты статуса.

Вынужденные переселенцы, которые уже приобрели жилье на новых территориях, также смогут воспользоваться предусмотренными правовыми преимуществами.