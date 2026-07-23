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Куда отправили Шихлинских?

13:44 571

Бывшего лидера азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шихлинского, осужденного по ряду тяжких уголовных статей в Екатеринбурге, этапируют в колонию в Красноярский край. Его сын Мутвалы будет отбывать наказание в Свердловской области, рассказали Е1.RU несколько независимых источников.

«17 июля были подписаны документы на этап для братьев Сафаровых и Шихлинского-старшего. Их повезли в тюрьму в Красноярском крае. Мутвалы Шихлинский 19 июля был этапирован в исправительную колонию № 53 Верхотурья», — отметил один из собеседников.

В апреле текущего года суд признал отца и сына Шихлинских виновными по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Приговором суда Шахин Шихлинский был приговорен к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а его сын Мутвалы Шихлинский – к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима.

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