USD 1.7000
EUR 1.9436
RUB 2.1726
Подписаться на уведомления
Украина созывает Совбез ООН
Новость дня
Украина созывает Совбез ООН

Азербайджанцам теперь принудительно смогут оказывать психиатрическую помощь

14:07 85

Лицу, совершившему административное правонарушение, могут оказать принудительную психиатрическую помощь. Соответствующие изменения в закон «О психиатрической помощи» внес президент Ильхам Алиев.

Согласно новой статье, если задержка оказания психиатрической помощи лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, создает угрозу его жизни и здоровью либо жизни и здоровью других лиц, решение о проведении психиатрического освидетельствования без согласия самого лица или его законного представителя может быть принято прокурором, ведущим производство по делу об административном правонарушении, либо уполномоченным должностным лицом соответствующего органа (структуры), определенного органом исполнительной власти.

В случае решения врача-психиатра о помещении лица с психическим расстройством в недобровольный психиатрический стационар до вынесения решения суда руководство соответствующего психиатрического учреждения обязано немедленно уведомить об этом близких родственников или законных представителей пациента, прокурора либо уполномоченное должностное лицо соответствующего органа.

Кроме того, стационарное лечение лиц, к которым применяются принудительные меры медицинского характера, будет проводиться отдельно от других пациентов.

При принудительной госпитализации для предотвращения действий пациента, представляющих непосредственную опасность для него самого или других лиц, в психиатрических учреждениях будут обеспечиваться режимные правила и меры безопасности в пределах, установленных соответствующим органом.

Сведения о состоянии здоровья лица с психическим расстройством и мерах психиатрической помощи, оказанных ему, будут считаться конфиденциальными и храниться в системе электронных медицинских карт.

Также в электронную систему будут вноситься сведения об отказе от лечения.

Налет беспилотников на Россию: атакованы склад Wildberries, НПЗ, нефтебаза, нефтестанция...
Налет беспилотников на Россию: атакованы склад Wildberries, НПЗ, нефтебаза, нефтестанция... обновлено 13:59
13:59 2616
Куда отправили Шихлинских?
Куда отправили Шихлинских?
13:44 579
Решением Ильхама Алиева: создается Фонд жилья на освобожденных территориях
Решением Ильхама Алиева: создается Фонд жилья на освобожденных территориях
13:38 433
Громкий процесс в бакинском суде
Громкий процесс в бакинском суде
13:34 648
Российское общество и война с Украиной. Когда бомбят уже тебя
Российское общество и война с Украиной. Когда бомбят уже тебя наша аналитика
13:05 1140
Лига Европы: «Карабах» против 31-кратного чемпиона Болгарии ЦСКА
Лига Европы: «Карабах» против 31-кратного чемпиона Болгарии ЦСКА
12:52 683
Россия об Анкоридже, США о завершении войны
Россия об Анкоридже, США о завершении войны новость дополнена 12:45
12:45 2288
Война разгорается: мощные удары по Ирану бомбардировщиком B-1. Взрывы и на американских базах
Война разгорается: мощные удары по Ирану бомбардировщиком B-1. Взрывы и на американских базах видео; последнее обновление 09:15
09:15 14391
Нефть все выше
Нефть все выше обновлено 12:40
12:40 1970
Рекордный оборонный бюджет и официально Министерство войны
Рекордный оборонный бюджет и официально Министерство войны
12:25 1168
Ильхам Алиев поздравляет...
Ильхам Алиев поздравляет...
12:12 887

ЭТО ВАЖНО

Налет беспилотников на Россию: атакованы склад Wildberries, НПЗ, нефтебаза, нефтестанция...
Налет беспилотников на Россию: атакованы склад Wildberries, НПЗ, нефтебаза, нефтестанция... обновлено 13:59
13:59 2616
Куда отправили Шихлинских?
Куда отправили Шихлинских?
13:44 579
Решением Ильхама Алиева: создается Фонд жилья на освобожденных территориях
Решением Ильхама Алиева: создается Фонд жилья на освобожденных территориях
13:38 433
Громкий процесс в бакинском суде
Громкий процесс в бакинском суде
13:34 648
Российское общество и война с Украиной. Когда бомбят уже тебя
Российское общество и война с Украиной. Когда бомбят уже тебя наша аналитика
13:05 1140
Лига Европы: «Карабах» против 31-кратного чемпиона Болгарии ЦСКА
Лига Европы: «Карабах» против 31-кратного чемпиона Болгарии ЦСКА
12:52 683
Россия об Анкоридже, США о завершении войны
Россия об Анкоридже, США о завершении войны новость дополнена 12:45
12:45 2288
Война разгорается: мощные удары по Ирану бомбардировщиком B-1. Взрывы и на американских базах
Война разгорается: мощные удары по Ирану бомбардировщиком B-1. Взрывы и на американских базах видео; последнее обновление 09:15
09:15 14391
Нефть все выше
Нефть все выше обновлено 12:40
12:40 1970
Рекордный оборонный бюджет и официально Министерство войны
Рекордный оборонный бюджет и официально Министерство войны
12:25 1168
Ильхам Алиев поздравляет...
Ильхам Алиев поздравляет...
12:12 887
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться