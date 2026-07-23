Азербайджанцам теперь принудительно смогут оказывать психиатрическую помощь

Согласно новой статье, если задержка оказания психиатрической помощи лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, создает угрозу его жизни и здоровью либо жизни и здоровью других лиц, решение о проведении психиатрического освидетельствования без согласия самого лица или его законного представителя может быть принято прокурором, ведущим производство по делу об административном правонарушении, либо уполномоченным должностным лицом соответствующего органа (структуры), определенного органом исполнительной власти.

В случае решения врача-психиатра о помещении лица с психическим расстройством в недобровольный психиатрический стационар до вынесения решения суда руководство соответствующего психиатрического учреждения обязано немедленно уведомить об этом близких родственников или законных представителей пациента, прокурора либо уполномоченное должностное лицо соответствующего органа.

Кроме того, стационарное лечение лиц, к которым применяются принудительные меры медицинского характера, будет проводиться отдельно от других пациентов.

При принудительной госпитализации для предотвращения действий пациента, представляющих непосредственную опасность для него самого или других лиц, в психиатрических учреждениях будут обеспечиваться режимные правила и меры безопасности в пределах, установленных соответствующим органом.

Сведения о состоянии здоровья лица с психическим расстройством и мерах психиатрической помощи, оказанных ему, будут считаться конфиденциальными и храниться в системе электронных медицинских карт.

Также в электронную систему будут вноситься сведения об отказе от лечения.