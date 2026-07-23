Удар по Павлограду: есть погибшие и раненые

Число пострадавших в результате российского удара по Павлограду Днепропетровской области возросло до 19 человек, среди них — двухлетняя девочка. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа в телеграм-канале.

«19 человек получили ранения в результате атаки россиян на Павлоград. Среди пострадавших — 2-летняя девочка. Все раненые находятся в больнице. Медики проводят обследование и оказывают необходимую помощь», — написал он.