Удар по Павлограду: есть погибшие и раненые

Число пострадавших в результате российского удара по Павлограду Днепропетровской области возросло до 19 человек, среди них — двухлетняя девочка. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа в телеграм-канале.
«19 человек получили ранения в результате атаки россиян на Павлоград. Среди пострадавших — 2-летняя девочка. Все раненые находятся в больнице. Медики проводят обследование и оказывают необходимую помощь», — написал он.
*** 14:08
Три человека погибли, по меньшей мере 10 человек получили ранения в результате российской атаки на город Павлоград в Днепропетровской области, заявил глава областной военной администрации Александр Ганжа.
Ранее он сообщал, что при ударе по Павлограду было повреждено предприятие пищевой промышленности, начался пожар.
Российские военные атаку не комментировали.
Это вторая атака на город за последние четыре дня. В понедельник в результате удара авиабомбами по Павлограду, как сообщали власти, погибли два человека, 15 человек были ранены.