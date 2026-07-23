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Кремль все о том же: «Мы остаемся открытыми...»

14:18 1089

Россия «остается открытой» для переговоров по Украине, но в условиях «подстрекательства ЕС» к продолжению войны «продолжает специальную военную операцию», сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы остаемся открытыми для переговорного процесса, но в условиях, когда киевский режим далее подстрекается европейскими столицами на продолжение войны, мы тоже продолжаем нашу специальную военную операцию, где фиксируем положительную для нас динамику», - утверждает представитель Кремля.

Вопрос о прошедших в Маниле переговорах главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио Песков переадресовал в российское внешнеполитическое ведомство. «Хочу напомнить, что МИД возобновил нашу позицию о готовности к процессу мирного урегулирования», - добавил Песков.

«Я в данной ситуации не предавался бы излишнему ‌оптимизму. Действительно, осуществляются контакты, это всегда позитивно, но говорить о какой-то новой ‌динамике или новом ускорении сейчас не приходится», - сказал Песков.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Госдепартамента США Марко Рубио провели встречу в городе Манила на Филиппинах на «полях» саммита АСЕАН. Переговоры продлились 35 минут.

В МИД РФ по итогам встречи заявили, что Лавров рассказал главе Госдепа о «реальном положении дел на линии боевого соприкосновения» и «акцентировал недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружениями». Лавров «подтвердил готовность российской стороны к политико-дипломатическому урегулированию конфликта», отметив, что Москва привержена предложениям, которые были выдвинуты американской стороной на саммите в Анкоридже.

Марко Рубио по итогам встречи с Сергеем Лавровым заявил, что для прекращения российско-украинской войны потребуются «новые идеи». Он отметил, что предыдущие предложения «были неприемлемы для Украины в то время». «И я не думаю, что будут приемлемы для них и сейчас. На самом деле, вероятно, даже менее приемлемы», — сказал глава Госдепа. О каких предложениях идет речь, он не уточнил.

«Если мир наступит, это произойдет благодаря каким-то новым идеям и новым концепциям, и мы готовы предложить некоторые из них в подходящей обстановке и форме, если представится возможность и будут созданы соответствующие условия. Мы готовы сыграть эту роль», — добавил Рубио.

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