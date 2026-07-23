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Мерц пообщался с Алиевым. А потом позвонил в Ереван…

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Отдел информации
14:22 1754

Канцлер Германии Фридрих Мерц позвонил премьер-министру Армении Николу Пашиняну после переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Берлине. Пресс-секретарь правительства Германии Штефан Корнелиус сообщил журналистам, что в ходе телефонного разговора 22 июля главы правительств обсудили «текущую ситуацию на Ближнем Востоке, войну России против Украины и ее влияние на Южный Кавказ».

Мерц позвонил Пашиняну после переговоров с Алиевым

По словам Корнелиуса, канцлер Германии призвал к дальнейшим шагам в мирном процессе между Арменией и Азербайджаном и подчеркнул его важность для региональной стабильности. «Оба подчеркнули возможности для расширения двусторонних отношений и отношений Армении с ЕС», — добавил он.

В пресс-релизе, опубликованном вчера правительством Армении, говорится, что в ходе телефонного разговора между Фридрихом Мерцем и Николом Пашиняном обсуждались «актуальные вопросы региональной и международной повестки дня».

«Была затронута тема установившегося между Арменией и Азербайджаном мира. Обоюдно была подчеркнута важность стабильного и прочного мира в регионе. Премьер-министр Пашинян и федеральный канцлер Мерц коснулись перспектив последовательного развития двустороннего сотрудничества между Арменией и Германией, а также дальнейшего углубления партнерства Армения – Европейский союз», - отмечается в пресс-релизе.

Следует отметить, что одним из вопросов, обсуждавшихся на переговорах президента Азербайджана и канцлера Германии в Берлине 21 июля, было текущее состояние мирного процесса между Баку и Ереваном. На совместной пресс-конференции лидеров двух стран канцлер Мерц заявил по этому поводу, что мир, безопасность и стабильность необходимы в регионе Южного Кавказа.

Поздравив президента Ильхама Алиева с парафированием мирного договора, Мерц отметил: «Это – историческое соглашение. Благодаря этому появляется шанс урегулировать конфликт, который длился десятилетиями. Германия и Европа будут рады сделать все, что в их силах».

По его словам, «укрепление стабильности в регионе также создает новые возможности для широкого сотрудничества между нашими странами в экономической сфере».

Как известно, подписанию мирного договора, парафированного в Вашингтоне в августе прошлого года, препятствует отсылка в Конституции Армении на Декларацию о независимости, в которой содержатся территориальные претензии на азербайджанские территории. В Баку неоднократно заявляли, что подписание мирного договора станет возможным после исключения территориальных претензий к Азербайджану из Конституции Армении.

Ранее Германия предпринимала конструктивные и сбалансированные посреднические инициативы в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией. Так, в апреле 2024 года по инициативе тогдашнего канцлера Олафа Шольца в Берлине прошла трехсторонняя встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна. Двумя месяцами ранее, 28-29 февраля, на вилле Борзиг министры иностранных дел Азербайджана и Армении сверяли черновик будущего мирного договора. Берлин явно хотел вписать свое имя в кавказское урегулирование – он неоднократно публично заявлял о поддержке прогресса, достигнутого в мирном процессе между Баку и Ереваном, и призывал стороны к прочному миру.

С этой точки зрения можно предположить, что после обсуждения перспектив подписания мирного договора в ходе переговоров с президентом Азербайджана канцлер Мерц счел необходимым позвонить премьер-министру Армении.

Никол Пашинян недавно пообещал, что новый проект Конституции будет опубликован до конца года. В предыдущих выступлениях он заявлял, что в проекте не будет упоминаться Декларация о независимости, которая является препятствием на пути к миру. Однако до сих пор неясно, как Пашинян решит проблему, мешающую миру с Азербайджаном, учитывая нынешний баланс сил в армянском парламенте.

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