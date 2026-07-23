Мерц пообщался с Алиевым. А потом позвонил в Ереван…

Канцлер Германии Фридрих Мерц позвонил премьер-министру Армении Николу Пашиняну после переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Берлине. Пресс-секретарь правительства Германии Штефан Корнелиус сообщил журналистам, что в ходе телефонного разговора 22 июля главы правительств обсудили «текущую ситуацию на Ближнем Востоке, войну России против Украины и ее влияние на Южный Кавказ».

По словам Корнелиуса, канцлер Германии призвал к дальнейшим шагам в мирном процессе между Арменией и Азербайджаном и подчеркнул его важность для региональной стабильности. «Оба подчеркнули возможности для расширения двусторонних отношений и отношений Армении с ЕС», — добавил он.

В пресс-релизе, опубликованном вчера правительством Армении, говорится, что в ходе телефонного разговора между Фридрихом Мерцем и Николом Пашиняном обсуждались «актуальные вопросы региональной и международной повестки дня».

«Была затронута тема установившегося между Арменией и Азербайджаном мира. Обоюдно была подчеркнута важность стабильного и прочного мира в регионе. Премьер-министр Пашинян и федеральный канцлер Мерц коснулись перспектив последовательного развития двустороннего сотрудничества между Арменией и Германией, а также дальнейшего углубления партнерства Армения – Европейский союз», - отмечается в пресс-релизе.

Следует отметить, что одним из вопросов, обсуждавшихся на переговорах президента Азербайджана и канцлера Германии в Берлине 21 июля, было текущее состояние мирного процесса между Баку и Ереваном. На совместной пресс-конференции лидеров двух стран канцлер Мерц заявил по этому поводу, что мир, безопасность и стабильность необходимы в регионе Южного Кавказа.

Поздравив президента Ильхама Алиева с парафированием мирного договора, Мерц отметил: «Это – историческое соглашение. Благодаря этому появляется шанс урегулировать конфликт, который длился десятилетиями. Германия и Европа будут рады сделать все, что в их силах».