Хуситы пляшут под дудку Ирана

«Хуситы действовали разумно и на протяжении всего конфликта оставались в стороне. Однако теперь, похоже, Иран вовлек их в это противостояние», — заявил он журналистам на полях встречи министров иностранных дел АСЕАН в столице Филиппин Маниле.

Госсекретарь США Марко Рубио считает, что хуситы атакуют Саудовскую Аравию под влиянием Ирана.

По словам Рубио, в настоящее время хуситы атакуют Саудовскую Аравию и принадлежащие ей суда.

«Они атакуют Саудовскую Аравию, а также ее суда», — подчеркнул госсекретарь США.

Рубио отметил, что в сообщениях, распространенных несколько часов назад, упоминалось принадлежащее Саудовской Аравии судно с топливом, следовавшее под флагом Китая.

«Это китайское судно. Если они атакуют и его, это уже станет проблемой для Китая. Это будет проблемой для всего мира», — заявил он.

Госсекретарь США выразил надежду, что ситуация будет деэскалирована и хуситы откажутся от подобных действий.

«Оставаясь в стороне, они поступали правильно. Им следует и дальше оставаться в стороне и прекратить эти действия», — сказал Рубио.