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Су-57 разбился в Подмосковье

обновлено 15:22
15:22 2070

 Минобороны России сообщило, что в четверг в Московской области при выполнении взлета потерпел аварию учебно-боевой самолет.

«Летчик катапультировался, угрозы его жизни нет. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет», - объявило российское оборонное ведомство.

«Полет выполнялся без боекомплекта. Предварительная причина аварии - техническая неисправность авиационной техники», - добавили в ведомстве.

* * * 14:41

В Подмосковье разбился военный самолет. По сообщению российских СМИ, инцидент произошел в поле у села Луцино под Звенигородом. Утверждается, что это был совершавший учебный полет истребитель Су-57.

По предварительной информации, экипаж катапультировался, жертв нет. Рядом со Звенигородом находится военная авиабаза, отмечает «Медиазона».

Минобороны РФ информацию пока не комментировало.

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