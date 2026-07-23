Су-57 разбился в Подмосковье

«Полет выполнялся без боекомплекта. Предварительная причина аварии - техническая неисправность авиационной техники», - добавили в ведомстве.

«Летчик катапультировался, угрозы его жизни нет. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет», - объявило российское оборонное ведомство.

Минобороны России сообщило, что в четверг в Московской области при выполнении взлета потерпел аварию учебно-боевой самолет.

* * * 14:41

В Подмосковье разбился военный самолет. По сообщению российских СМИ, инцидент произошел в поле у села Луцино под Звенигородом. Утверждается, что это был совершавший учебный полет истребитель Су-57.

По предварительной информации, экипаж катапультировался, жертв нет. Рядом со Звенигородом находится военная авиабаза, отмечает «Медиазона».

Минобороны РФ информацию пока не комментировало.