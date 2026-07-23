Второй транш Украине от МВФ

«Украина сегодня получила второй транш - около 690 млн долларов - от МВФ по новой четырехлетней программе», – сообщил Корецкий.

Сегодня, 23 июля, Украина получила второй транш в размере около 690 млн долларов от Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Сергея Корецкого.

По словам премьера, средства уже поступили в государственный бюджет и будут направлены на поддержание макрофинансовой стабильности, в частности, на финансирование приоритетных расходов.

Напомним, недавно новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий анонсировал, что решение МВФ по кредиту в размере 690 млн долларов будет принято в понедельник, 20 июля.

Его заявление было сделано после того, как премьер провел разговор с первым заместителем директора-распорядителя МВФ Дэном Катцем.

Уже 21 июля Исполнительный совет МВФ принял решение о выделении Украине нового кредита в размере 690 млн долларов.