В Чехии упал военный вертолет

В Чехии военный вертолет Venom потерпел крушение в районе авиабазы Намешть-над-Ославой, сообщила Армия Чешской Республики.
На борту находились пять военных. Есть ли выжившие, не сообщается.
В Чехии военный вертолет Venom потерпел крушение в районе авиабазы Намешть-над-Ославой, сообщила Армия Чешской Республики.
На борту находились пять военных. Есть ли выжившие, не сообщается.
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