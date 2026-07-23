USD 1.7000
EUR 1.9436
RUB 2.1726
Подписаться на уведомления
Украина созывает Совбез ООН
Новость дня
Украина созывает Совбез ООН

В Чехии упал военный вертолет

15:28 399

В Чехии военный вертолет Venom потерпел крушение в районе авиабазы Намешть-над-Ославой, сообщила Армия Чешской Республики.

На борту находились пять военных. Есть ли выжившие, не сообщается.

Нефть под сто долларов
Нефть под сто долларов обновлено 16:19
16:19 2392
Су-57 разбился в Подмосковье
Су-57 разбился в Подмосковье обновлено 15:22
15:22 2079
Турецкий сухогруз атакован в Черном море: есть погибший и раненые
Турецкий сухогруз атакован в Черном море: есть погибший и раненые
14:40 1482
Рубио: Политика Трампа – «голову за око»
Рубио: Политика Трампа – «голову за око» обновлено 14:17
14:17 1631
Кремль не хочет говорить
Кремль не хочет говорить
14:39 1587
Турция берет под контроль Черное море. Песков благодарит, «Царьград» нервничает
Турция берет под контроль Черное море. Песков благодарит, «Царьград» нервничает Тургай Тюркер комментирует для haqqin.az
12:47 3673
Temu поперек горла
Temu поперек горла наши проблемы; все еще актуально
10:52 3483
Кремль все о том же: «Мы остаемся открытыми...»
Кремль все о том же: «Мы остаемся открытыми...»
14:18 1096
Налет беспилотников на Россию: атакованы склад Wildberries, НПЗ, нефтебаза, нефтестанция...
Налет беспилотников на Россию: атакованы склад Wildberries, НПЗ, нефтебаза, нефтестанция... обновлено 13:59
13:59 4219
Решением Ильхама Алиева: создается Фонд жилья на освобожденных территориях
Решением Ильхама Алиева: создается Фонд жилья на освобожденных территориях
13:38 1278
Громкий процесс в бакинском суде
Громкий процесс в бакинском суде
13:34 2107

ЭТО ВАЖНО

Нефть под сто долларов
Нефть под сто долларов обновлено 16:19
16:19 2392
Су-57 разбился в Подмосковье
Су-57 разбился в Подмосковье обновлено 15:22
15:22 2079
Турецкий сухогруз атакован в Черном море: есть погибший и раненые
Турецкий сухогруз атакован в Черном море: есть погибший и раненые
14:40 1482
Рубио: Политика Трампа – «голову за око»
Рубио: Политика Трампа – «голову за око» обновлено 14:17
14:17 1631
Кремль не хочет говорить
Кремль не хочет говорить
14:39 1587
Турция берет под контроль Черное море. Песков благодарит, «Царьград» нервничает
Турция берет под контроль Черное море. Песков благодарит, «Царьград» нервничает Тургай Тюркер комментирует для haqqin.az
12:47 3673
Temu поперек горла
Temu поперек горла наши проблемы; все еще актуально
10:52 3483
Кремль все о том же: «Мы остаемся открытыми...»
Кремль все о том же: «Мы остаемся открытыми...»
14:18 1096
Налет беспилотников на Россию: атакованы склад Wildberries, НПЗ, нефтебаза, нефтестанция...
Налет беспилотников на Россию: атакованы склад Wildberries, НПЗ, нефтебаза, нефтестанция... обновлено 13:59
13:59 4219
Решением Ильхама Алиева: создается Фонд жилья на освобожденных территориях
Решением Ильхама Алиева: создается Фонд жилья на освобожденных территориях
13:38 1278
Громкий процесс в бакинском суде
Громкий процесс в бакинском суде
13:34 2107
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться