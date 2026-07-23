Итальянцы взяли на абордаж танкер российского «теневого флота»

Итальянские военные остановили и проверили в Средиземном море нефтяной танкер MV SOUTH STAR, который находится под санкциями ЕС и, по данным украинской разведки, связан с российским «теневым флотом». Об этом сообщило издание Bild.

Операция прошла в рамках военно-морской миссии Евросоюза EUNAVFOR MED IRINI. Итальянские военнослужащие приблизились к судну на скоростных катерах и поднялись на борт при поддержке вертолета.

Танкер ходит под флагом Экваториальной Гвинеи. В последние годы он неоднократно менял регистрацию, ранее используя флаги Маршалловых островов, Гвинеи-Бисау и Камеруна.

По данным украинской военной разведки, MV SOUTH STAR перевозил российскую нефть и нефтепродукты из портов Новороссийска и Туапсе. Судно также обвиняют в отключении транспондера, осуществлении скрытых рейсов и перегрузке нефти в открытом море для сокрытия происхождения груза.

После проверки, которая завершилась 20 июля, танкер отпустили. Согласно актуальным данным, он находится у побережья Туниса.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что незаконные перевозки поддерживают российскую военную машину. Она подчеркнула, что Евросоюз будет сочетать санкции с «мерами на море». В дальнейшем к контролю подозрительных судов российского «теневого флота» планируют привлекать также миссию EUNAVFOR ATALANTA.