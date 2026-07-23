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Госдума приняла закон: бесплатное ЭКО для вдов ветеранов

15:43 608

Депутаты Госдумы одобрили сразу во втором и третьем, заключительном чтениях закон о включении вспомогательных репродуктивных технологий в программу бесплатной медицинской помощи для вдов участников боевых действий и жен ветеранов войны с инвалидностью.

Соответствующие поправки, по сообщению ТАСС, вносятся в закон «О ветеранах». Депутаты приняли их единогласно.

Бесплатно воспользоваться вспомогательными репродуктивными технологиями, включая экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), после вступления закона в силу смогут жены участников и инвалидов боевых действий, а также вдовы участников войны, не вступившие в повторный брак (в течение пяти лет с момента гибели военнослужащего).

Исключение сделано для суррогатного материнства. Бесплатно будет проводиться только процедура ЭКО, а забор и криоконсервация биологического материала будет осуществляться за собственный счет.

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