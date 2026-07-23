Нью-Гэмпшир между Баку и Ереваном. ANCA и демократы атакуют семью Сунуну

Еще одна борьба, которая может заинтересовать Азербайджан на промежуточных выборах в Конгресс США в ноябре, разворачивается в штате Нью-Гэмпшир. Как известно, 78-летняя сенатор от этого штата Джин Шахин, традиционно известная своей защитой интересов армян и ярой азербайджанофобией, не баллотируется на этих выборах. Борьба за освободившееся после нее место развернулась между конгрессменом-демократом Крисом Паппасом и республиканцем Джоном Эдвардом Сунуну, бывшим сенатором от этого штата и представителем влиятельной семьи Сунуну. Эта семья поддерживает деловые связи с Азербайджаном с 1990-х годов. Его отец — Джон Генри Сунуну, бывший губернатор Нью‑Гэмпшира и глава аппарата Белого дома в администрации Буша-старшего, занялся горнодобывающим бизнесом после ухода из политики и стал первым сопредседателем Американо‑Азербайджанской торговой палаты. Сейчас он является акционером и членом совета директоров Anglo Asian Mining — горнодобывающей компании, работающей в Азербайджане. Соперник представителя семьи Сунуну, конгрессмен Крис Паппас, представлен в Палате представителей с 2019 года и входит в «группу поддержки» армян. Он известен своей антиазербайджанской деятельностью и неоднократно выдвигал законодательные инициативы и проекты резолюций против Азербайджана. В том числе Паппас подписал инициативу, призывающую к введению санкций против ряда азербайджанских чиновников, и выступал против отмены печально известной 907-й поправки. Также он стал первым открытым геем, представляющим Нью-Гэмпшир в Конгрессе.

В мае этого года Армянский национальный комитет Америки (ANCA) публично поддержал кандидатуру Криса Паппаса на выборах в Сенат США. В организации отметили его «последовательную поддержку армянской повестки, включая защиту интересов перемещенных армян Карабаха, требования гуманитарной помощи и ограничений военной поддержки Азербайджана и Турции». Следует отметить, что противостояние между семьей Сунуну и армянской диаспорой в штате Нью-Гэмпшир продолжается уже несколько десятилетий. На промежуточных выборах 2002 года Джон Эдвард Сунуну одержал победу над тогдашним губернатором-демократом Джин Шахин. На выборах 2008 года Шахин победила Сунуну. Теперь, 18 лет спустя, представитель семьи Сунуну готовится к реваншу и пытается вернуть сенаторский мандат, победив другого представителя армянского лобби. На самом деле, республиканцы и демократы еще не провели праймериз в Нью‑Гэмпшире и официально не объявили своих кандидатов. Но Сунуну является фаворитом республиканцев, Паппас — фаворитом демократов, и нет сомнений, что борьба за место в Сенате развернется именно между ними. В настоящее время Паппас лидирует в опросах общественного мнения среди избирателей из Нью‑Гэмпшира. Согласно опросам, его рейтинг одобрения составляет 47 процентов по сравнению с 41 процентом у Сунуну. Согласно новым данным о финансировании избирательных кампаний, Паппас собрал больше денег, чем его соперник. С апреля сумма пожертвований составила 3,5 миллиона долларов, и он имеет в общей сложности 5,1 миллиона долларов на свою кампанию.