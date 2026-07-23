Еще одна борьба, которая может заинтересовать Азербайджан на промежуточных выборах в Конгресс США в ноябре, разворачивается в штате Нью-Гэмпшир. Как известно, 78-летняя сенатор от этого штата Джин Шахин, традиционно известная своей защитой интересов армян и ярой азербайджанофобией, не баллотируется на этих выборах.
Борьба за освободившееся после нее место развернулась между конгрессменом-демократом Крисом Паппасом и республиканцем Джоном Эдвардом Сунуну, бывшим сенатором от этого штата и представителем влиятельной семьи Сунуну. Эта семья поддерживает деловые связи с Азербайджаном с 1990-х годов. Его отец — Джон Генри Сунуну, бывший губернатор Нью‑Гэмпшира и глава аппарата Белого дома в администрации Буша-старшего, занялся горнодобывающим бизнесом после ухода из политики и стал первым сопредседателем Американо‑Азербайджанской торговой палаты. Сейчас он является акционером и членом совета директоров Anglo Asian Mining — горнодобывающей компании, работающей в Азербайджане.
Соперник представителя семьи Сунуну, конгрессмен Крис Паппас, представлен в Палате представителей с 2019 года и входит в «группу поддержки» армян. Он известен своей антиазербайджанской деятельностью и неоднократно выдвигал законодательные инициативы и проекты резолюций против Азербайджана. В том числе Паппас подписал инициативу, призывающую к введению санкций против ряда азербайджанских чиновников, и выступал против отмены печально известной 907-й поправки. Также он стал первым открытым геем, представляющим Нью-Гэмпшир в Конгрессе.
В мае этого года Армянский национальный комитет Америки (ANCA) публично поддержал кандидатуру Криса Паппаса на выборах в Сенат США. В организации отметили его «последовательную поддержку армянской повестки, включая защиту интересов перемещенных армян Карабаха, требования гуманитарной помощи и ограничений военной поддержки Азербайджана и Турции».
Следует отметить, что противостояние между семьей Сунуну и армянской диаспорой в штате Нью-Гэмпшир продолжается уже несколько десятилетий. На промежуточных выборах 2002 года Джон Эдвард Сунуну одержал победу над тогдашним губернатором-демократом Джин Шахин. На выборах 2008 года Шахин победила Сунуну. Теперь, 18 лет спустя, представитель семьи Сунуну готовится к реваншу и пытается вернуть сенаторский мандат, победив другого представителя армянского лобби.
На самом деле, республиканцы и демократы еще не провели праймериз в Нью‑Гэмпшире и официально не объявили своих кандидатов. Но Сунуну является фаворитом республиканцев, Паппас — фаворитом демократов, и нет сомнений, что борьба за место в Сенате развернется именно между ними.
В настоящее время Паппас лидирует в опросах общественного мнения среди избирателей из Нью‑Гэмпшира. Согласно опросам, его рейтинг одобрения составляет 47 процентов по сравнению с 41 процентом у Сунуну. Согласно новым данным о финансировании избирательных кампаний, Паппас собрал больше денег, чем его соперник. С апреля сумма пожертвований составила 3,5 миллиона долларов, и он имеет в общей сложности 5,1 миллиона долларов на свою кампанию.
В предвыборном штабе Сунуну сообщают, что с апреля собрали около 1,5 миллиона долларов, и на его счету осталось еще около 3 миллионов долларов. Республиканцы начали активную кампанию по сокращению разрыва между Джоном Эдвардом Сунуну и Крисом Паппасом. На днях Национальный комитет республиканских сенаторов (NRSC) выпустил новую цифровую рекламу и микросайт, в которых критикует Криса Паппаса за то, что он является «марионеткой Вашингтона» и выступает против снижения налогов на чаевые, сверхурочные и социальное обеспечение для семей Нью-Гэмпшира.
«Крис Паппас на каждом шагу ставил интересы Чака Шумера (лидер демократов в Сенате — ред.) и вашингтонских демократов выше интересов жителей Нью-Гэмпшира», — заявила региональный пресс‑секретарь NRSC Саманта Кантрелл. «В то время как Паппас — последователь, Джон Сунуну — независимый лидер, который нужен Нью-Гэмпширу», — добавила она.
При этом армянское лобби с самого начала использует деловые связи семьи Сунуну с Азербайджаном и их владение пакетом акций компании Anglo Asian Mining на сумму около 5 миллионов долларов для дискредитации республиканца. Так, издание American Journal News опубликовало явно заказную статью, направленную против Сунуну. Публикация содержит ряд клеветнических обвинений в адрес Азербайджана.
Отметим, что британская компания Anglo Asian Mining расширяет деятельность в Карабахском экономическом районе Азербайджана, включая разработку месторождений «Гызылбулаг», «Вежнали» и медно-молибденового рудника «Демирли». В годы оккупации эти месторождения незаконно разрабатывались армянскими и иностранными компаниями. Не секрет, что часть средств, полученных в результате этого грабежа, тратилась на финансирование деятельности армянского лобби в США против Баку. Ситуация изменилась только после того, как Азербайджан восстановил полный суверенитет над всем Карабахом в сентябре 2023 года.