Зеленский предложил Федорову должность вице-премьера. Ответа пока нет

Президент Украины Владимир Зеленский предложил бывшему министру обороны Михаилу Федорову должность вице-премьера по военным инновациям, передают украинские СМИ.

На пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михалом Мартином Зеленский заявил, что «Михаил (Федоров) в команде. Я предложил ему несколько должностей, чтобы не вдаваться в подробности всех наших встреч: последняя должность — вице-премьер-министр Украины по военным инновациям, и это очень важно, потому что должна быть координация инноваций с руководством Минобороны, с главнокомандующим нашей армии, с президентом. Все это можно и нужно делать каждый день».

Зеленский не дал однозначного ответа, согласился ли Федоров. Ранее сообщалось, что экс-министр готов вернуться только на прежнюю позицию.

Ранее украинские СМИ сообщали, что Зеленский предлагал Федорову различные варианты работы во власти, в частности, перейти на должность вице-премьера по технологическому развитию, но Федоров высказался против.