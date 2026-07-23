В Баку задержали банду грабителей

Раскрыто ограбление, совершенное в Насиминском районе Баку.
Как сообщает haqqin.az, сотрудники Насиминского районного управления полиции в ходе предпринятых мер задержали ранее осужденных и подозреваемых в совершении преступления Эльхана Алханова, Ашрафа Алханлы, Мусу Мамиева и Бахтияра Худиева.
В ходе расследования выяснилось, что Б.Худиев, пришедший с потерпевшим снять деньги в одном из банков, позже дал наводку другим членам банды, что у того при себе крупная сумма денег. После этого злоумышленники, приблизившись к потерпевшему, забрали у него сумку с 200 000 манатов и скрылись с места происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.