Блокада объявлена. Ответ – за Саудовской Аравией

Откуда вообще взялись хуситы? Появилось движение «Ансар Аллах» еще в девяностых годах на севере Йемена. Они по вероисповеданию являются зейдитами (относятся к шиитскому исламу). Зейдиты составляют примерно 35–40% от общей численности населения Йемена, в то время как остальные 60–65% населения Йемена исповедуют ислам суннитского толка. Хуситы называют себя так в честь основоположника движения. Изначально хуситы не были теми морскими разбойниками, о которых мы знаем сегодня. «Ансар Аллах» выступал против коррупции в центральной власти Йемена, имел и сохранил до сих пор антизападные настроения. Еще тогда, в девяностых, многие будущие деятели движения ездили в Иран на учебу в религиозных школах. Ввиду религиозной близости и общей антизападной риторики хуситы и Исламская Республика Иран начали сближаться. В Тегеране увидели в них возможность реализовать свою стратегию «шиитского полумесяца» вокруг Израиля, который географически охватывал бы «Хезболлу» в Ливане, режим Башара Асада в Сирии, милиции в Ираке, ХАМАС и «Исламский джихад» в Газе, и, наконец, непосредственно йеменских хуситов.

Несколько дней назад йеменские хуситы, известные также как движение «Ансар Аллах», объявили морскую блокаду Саудовской Аравии. Перед тем, как говорить о происходящих сегодня процессах между хуситами и саудитами, стоит освежить память в истории многолетнего конфликта.

В 2004 году хуситы восстали против центрального правительства. Это событие стало предвестником уже полномасштабной гражданской войны, начавшейся в сентябре 2014 года. «Ансар Аллах» открыто выступили против президента страны Абд Раббо Мансура Хади, который занял пост после отставки Али Абдулы Салеха на фоне событий «арабской весны». В том же сентябре 2014 года хуситские боевики захватили столицу Йемена Сану, а уже в марте 2015 года Саудовская Аравия, возглавившая коалицию арабских стран Персидского залива, начала вместе со своими союзниками полномасштабную военную операцию против йеменских боевиков. Целью коалиции было возвращение к власти законного правительства Йемена и сдерживание иранского влияния. Однако война зашла в тупик и обернулась сильнейшим гуманитарным кризисом. Спустя несколько лет было подписано перемирие, а Эр-Рияд и Тегеран вроде как взяли курс на диалог. Но все изменили события 7 октября 2023 года на юге Израиля, с которого фактически и началась большая война на Ближнем Востоке. Хуситы, по всей видимости, получив приказ из Ирана, начали атаки на судоходство через Баб-эль-Мандебский пролив. Главари хуситов заявляли, что атакуют только суда, которые как-либо связаны с Израилем. Вышло иначе: стрелять начали просто по всем подряд, что в итоге побудило США и Великобританию провести серию атак в Йемене.

Позже и Израиль начал время от времени наносить удары по подконтрольной хуситам части Йемена, включая порты, нефтяные и военные объекты. Удалось израильтянам и ликвидировать часть верхушки движения.

Что касается уже сегодняшних событий, хуситы, пожалуй, остаются в более приятном положении, нежели другие иранские прокси-силы. Они продолжают представлять угрозу для Саудовской Аравии, Израиля (пусть и не самую значительную из-за географической удаленности), и, самое главное, для судоходства в Красном море. Не имея собственного флота и располагая большим количеством дронов и ракет, йеменские боевики обстреливают корабли, тем самым создавая для других судоходных компаний и экипажей повышенный риск попасть под обстрел. Таким образом, именно из-за слишком сильных рисков в свое время снизилось движение через Баб-эль-Мандебский пролив. Но сейчас это особенно может затронуть Саудовскую Аравию, которой хуситы и объявили морскую блокаду. Накануне они объявили о поражении ракетами двух саудовских нефтяных танкеров ENCELA и LAYLIA. Боевики также заявили, что любая атака Саудовской Аравии на Йемен приведет к ударам по тылу страны.

Несмотря на угрозы хуситов в адрес Эр-Рияда, саудиты могут нанести удары по хуситам в ответ на их агрессию. Не исключено также и участие Соединенных Штатов. В общем и целом, главный узел тут завязан на Иране, задача которого сейчас сделать продолжение военных действий против себя максимально дорогим для стран региона. Однако, судя по сообщениям многих СМИ, не все арабские страны выступают за немедленную деэскалацию войны. Есть те, кто видит в Иране уже слишком большую угрозу и выступают за более решительные действия в отношении ИРИ. Однако здесь все зависит от решений Дональда Трампа. Точно можно сказать то, что на данный момент конец войны на Ближнем Востоке не просматривается и все идет к очередной крупной эскалации конфликта.