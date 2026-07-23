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Нападение с ножом в немецком торговом центре

17:17 646

В торговом центре в немецком Штутгарте произошло нападение с ножом, 47-летняя женщина получила серьезные ранения. Об этом сообщает Tagesschau.

«Сегодня около 10.15 в командно-диспетчерский центр полиции Штутгарта поступило множество звонков. Причиной стало нападение на 47-летнюю женщину в торговом центре в северной части Штутгарта», — сообщили в полиции.

Как пишет издание Bild, женщина была ранена ножом в подвальном этаже торгового центра, а затем подожжена. Медики оказали ей первую помощь и доставили в больницу. В настоящее время пострадавшей проводят экстренную операцию. Торговый центр был оцеплен, на место инцидента прибыла полиция и пожарные.

Арестован подозреваемый 54-летний мужчина. Мотивы нападавшего пока неизвестны. Следователи собирают улики и изучают записи с камер видеонаблюдения внутри здания.

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