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Поставки по КТК остановились. Казахстан сократил нефтедобычу

17:22 504

В Казахстане временно снижена добыча нефти в связи с приостановкой работы терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), заявили в Минэнерго республики.

В связи с невозможностью отгрузки нефти через трубопровод и риском переполнения резервуаров нефтедобывающие компании были вынуждены пойти на «контролируемую корректировку» суточных уровней добычи, пояснили в Минэнерго.

По данным ведомства, при этом все производственные и технические объекты КТК находятся в исправном состоянии. Там отметили, что данная мера носит технологический характер и направлена на обеспечение стабильности производственных процессов.

В Минэнерго сообщили, что ведомство находится в постоянном взаимодействии с руководством КТК, крупнейшими грузоотправителями, судовладельцами и профильными государственными органами.

Ранее сообщалось, что танкеры, в том числе работающие в интересах нефтедобывающей промышленности Казахстана - Nordic Zenith, ASIA (с нефтью «Тенгизшевройла» (Сhevron), NISSOS IOS (с нефтью компаний Кашаган Б.В. и Матен (АО НК «КазМунайГаз») и NELSA, - подверглись атакам БПЛА в районе морского терминала КТК в период с 17 по 20 июля. По сообщению пресс-службы КТК, суда шли под флагами иностранных государств и с международными экипажами на борту. Получены повреждения корпусов, плавучесть сохранена. Пострадавших и жертв нет, розлива нефти допущено не было.

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