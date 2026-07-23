Владелец «Крокуса» подал миллиардный иск против страховой компании

10 июля иск приняли к производству, суть требований не указана. В деле фигурирует структура Crocus Group ООО «Крокус финанс», Газпромбанк и банк ПСБ.

Компания Crocus Group, принадлежащая бизнесмену Аразу Агаларову, подала в Арбитражный суд Москвы иск к «Ингосстраху» о взыскании 1,68 млрд рублей, чтобы возместить убытки за сгоревший в 2024 году концертный зал «Крокус Сити Холл». Заявленная сумма покрывает менее трети расходов, но и ее взыскать будет непросто, так как риск теракта, вероятно, не был включен в договор страхования. Об этом пишет «Коммерсант».

Управляющий партнер адвокатского бюро «Астериск» Владимир Хантимиров не исключает, что в иске Crocus Group речь идет о взыскании возмещения за имущество «Крокус Сити Холла». «Ингосстрах» страховал концертный зал площадью 38 тыс. кв. м. В марте 2024 года здесь произошел теракт, в котором погибли 149 человек. С тех пор работа площадки остановлена, решение о ее дальнейшей судьбе официально не сообщалось. Но восстановление работы именно концертного зала не рассматривалось, отмечается в публикации «Коммерсанта».

В 2025 году сын Араза Агаларова, Эмин, оценивал ущерб компании от теракта в $150–200 млн (11,77–15,7 млрд руб.), из которых около $100 млн (7,85 млрд руб.) составляют потенциальные затраты на строительство аналогичного объекта. По оценке Генпрокуратуры РФ, причиненный терактом ущерб в целом составил 5,7 млрд рублей, пишет «Коммерсант».

В «Ингосстрахе» после трагедии заявляли, что выполнят все обязательства в соответствии с договором.