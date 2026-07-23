«Азеригаз» зачищает штат. Суды отменяют, инспекция штрафует, увольнения продолжаются

Ожидаются сокращения в структурах производственного объединения «Азеригаз». Соответствующие уведомления уже разослали сотрудникам многих управлений и отделов ведомства, особенно в регионах. О ситуации haqqin.az узнал из многочисленных публикаций в соцсетях и поступивших в нашу редакцию обращений.
Выяснилось, что в предыдущие годы подобные сокращения нередко сопровождались нарушениями закона. Некоторых сокращенных сотрудников впоследствии, однако, вернули на работу — решениями суда.
Инвалид Карабахской войны Ахмед Рахманов рассказал, что в «Азеригаз» проработал много лет. В марте 2025 года его сократили. Мужчина обратился в суд с требованием восстановить его на работе и выплатить зарплату за вынужденный прогул. Дело дошло до Верховного суда. После того как Верховный суд удовлетворил иск, Рахманова восстановили, но в октябре вновь сократили. Тот вновь обратился в суд и получил решение о повторном восстановлении, выплате зарплаты за вынужденный прогул и других начислений. Сейчас мужчине остается только ждать.
По словам Рахманова, при его увольнении в связи с сокращением штата были допущены нарушения законодательства, в связи с чем Государственная инспекция труда оштрафовала генерального директора ПО «Азеригаз» Азера Мамедова почти на 5 500 манатов. Кроме того, за увольнение по сокращению еще одного инвалида Карабахской войны Азер Мамедов был оштрафован на 2 000 манатов. В подтверждение своих слов Рахманов предоставил редакции соответствующие протоколы.
Работники говорят, что сокращения в производственном объединении начались с увольнения слесарей и контролеров. Именно эти сотрудники отвечали за проверку газовых линий на местах.
Сильное недовольство вызывают и проводимые для сотрудников экзамены. Так, бывшая сотрудница Сальянского регионального производственного управления 62‑летняя Парвана Исмаилова говорит, что в ее отделе планировалось сократить четырех человек. Хотя она много лет проработала в газовой сфере как экономист, ее уволили за три года до пенсии.
«За два дня до экзамена нам выдали вопросы, времени подготовиться не было. Я экономист, а мне дали вопросы по бухгалтерии», — сказала Исмаилова. Женщина добавила, что ей предложили другую, более низкую должность. Она попросила повысить разряд из‑за разницы в зарплате. Позже выяснилось, что ее уволили под предлогом «отказа от работы». Исмаилова обратилась в суд, утверждая, что никакого документа об отказе от работы она не подписывала. Женщина также отметила, что в ее возрасте найти новую работу невозможно, и она лишилась единственного источника дохода.
Сотрудник объединения Асадулла Фейзуллазаде сообщил, что проработал в газовой системе 30 лет, и за два месяца до пенсии его вызвали на экзамен. Он отказался, сославшись на близость пенсионного возраста. Однако вскоре мужчине сообщили, что он якобы участвовал в экзамене и набрал всего 50 баллов. Фейзуллазаде подал обращение, но, пока рассматривали дело, он уже вышел на пенсию.
«За время работы меня награждали званием «Почетный нефтяник». Зачем было вызывать меня на экзамен за два месяца до пенсии и готовить документ о том, что я якобы набрал низкий балл?» — возмущается бывший газовик.
Сотрудников, набравших высокие баллы восемь месяцев назад, снова вызывают на переоценку. Хотя экзамены должны проводиться не чаще, чем раз в пять лет. Один из работников пишет, что в каждом регионе планируется сократить около 15 слесарей и 4–5 инженеров.
По другим данным, объединение начинает поэтапную ликвидацию операторской службы на газораспределительных станциях (ГРС). На первом этапе, в июле, будет ликвидирована операторская служба на 12 ГРС. До конца года планируется ликвидировать операторов на 75 ГРС. Также предполагается сокращение сотрудников бухгалтерских отделов в регионах.
В производственном объединении «Азеригаз» на наш запрос по поводу сокращений не ответили. Остается неизвестным, какие еще отделы будут ликвидированы, сколько сотрудников попадут под сокращение, а также вопросы, связанные с экзаменами.