«Азеригаз» зачищает штат. Суды отменяют, инспекция штрафует, увольнения продолжаются

Ожидаются сокращения в структурах производственного объединения «Азеригаз». Соответствующие уведомления уже разослали сотрудникам многих управлений и отделов ведомства, особенно в регионах. О ситуации haqqin.az узнал из многочисленных публикаций в соцсетях и поступивших в нашу редакцию обращений. Выяснилось, что в предыдущие годы подобные сокращения нередко сопровождались нарушениями закона. Некоторых сокращенных сотрудников впоследствии, однако, вернули на работу — решениями суда. Инвалид Карабахской войны Ахмед Рахманов рассказал, что в «Азеригаз» проработал много лет. В марте 2025 года его сократили. Мужчина обратился в суд с требованием восстановить его на работе и выплатить зарплату за вынужденный прогул. Дело дошло до Верховного суда. После того как Верховный суд удовлетворил иск, Рахманова восстановили, но в октябре вновь сократили. Тот вновь обратился в суд и получил решение о повторном восстановлении, выплате зарплаты за вынужденный прогул и других начислений. Сейчас мужчине остается только ждать.

По словам Рахманова, при его увольнении в связи с сокращением штата были допущены нарушения законодательства, в связи с чем Государственная инспекция труда оштрафовала генерального директора ПО «Азеригаз» Азера Мамедова почти на 5 500 манатов. Кроме того, за увольнение по сокращению еще одного инвалида Карабахской войны Азер Мамедов был оштрафован на 2 000 манатов. В подтверждение своих слов Рахманов предоставил редакции соответствующие протоколы.

Работники говорят, что сокращения в производственном объединении начались с увольнения слесарей и контролеров. Именно эти сотрудники отвечали за проверку газовых линий на местах. Сильное недовольство вызывают и проводимые для сотрудников экзамены. Так, бывшая сотрудница Сальянского регионального производственного управления 62‑летняя Парвана Исмаилова говорит, что в ее отделе планировалось сократить четырех человек. Хотя она много лет проработала в газовой сфере как экономист, ее уволили за три года до пенсии. «За два дня до экзамена нам выдали вопросы, времени подготовиться не было. Я экономист, а мне дали вопросы по бухгалтерии», — сказала Исмаилова. Женщина добавила, что ей предложили другую, более низкую должность. Она попросила повысить разряд из‑за разницы в зарплате. Позже выяснилось, что ее уволили под предлогом «отказа от работы». Исмаилова обратилась в суд, утверждая, что никакого документа об отказе от работы она не подписывала. Женщина также отметила, что в ее возрасте найти новую работу невозможно, и она лишилась единственного источника дохода. Сотрудник объединения Асадулла Фейзуллазаде сообщил, что проработал в газовой системе 30 лет, и за два месяца до пенсии его вызвали на экзамен. Он отказался, сославшись на близость пенсионного возраста. Однако вскоре мужчине сообщили, что он якобы участвовал в экзамене и набрал всего 50 баллов. Фейзуллазаде подал обращение, но, пока рассматривали дело, он уже вышел на пенсию.