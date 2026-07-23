74 удара плетью: в Иране осудили еще одну певицу

Иранская исполнительница из Тегерана, известная под псевдонимом Анита Попист, получила судебный приговор: 74 удара плетью.
Причиной наказания стал опубликованный видеоролик с ее выступления, на котором артистка появилась без традиционного головного убора.
По словам самой певицы, власти квалифицировали ее действия как «нарушение норм общественной нравственности».
Это уже не первый подобный случай за последнее время — всего месяц назад аналогичной жестокой каре подверглась другая иранская исполнительница, Парасту Ахмади.