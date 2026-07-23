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74 удара плетью: в Иране осудили еще одну певицу

17:56 558

Иранская исполнительница из Тегерана, известная под псевдонимом Анита Попист, получила судебный приговор: 74 удара плетью.

Причиной наказания стал опубликованный видеоролик с ее выступления, на котором артистка появилась без традиционного головного убора.

По словам самой певицы, власти квалифицировали ее действия как «нарушение норм общественной нравственности».

Это уже не первый подобный случай за последнее время — всего месяц назад аналогичной жестокой каре подверглась другая иранская исполнительница, Парасту Ахмади.

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