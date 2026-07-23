Киев заявил: Российские удары парализовали судоходство в Украине

Накануне глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Москва «держит в заложниках глобальную продовольственную безопасность», так как в среду через украинский черноморский морской коридор — в разгар сбора урожая — не прошло ни одно судно. «Это преднамеренный экономический и гуманитарный террор», — написал министр в X. Сибига сравнил действия РФ с попытками Ирана заблокировать Ормузский пролив, через который до войны проходило около 20% мировых нефтяных поставок.

Удары России по морским портам и коммерческим судам фактически перекрыли судоходство в черноморской зоне Украины, через которую страна с сентября 2023 года транспортировала 100 млн тонн зерна, в основном в страны Глобального Юга. Об этом пишет Politico со ссылкой на украинские власти.

По словам Андрея Клименко, главы Мониторинговой группы стратегических исследований Черного и Балтийского морей, судовладельцы приостановили операции, чтобы оценить дальнейшее развитие ситуации и увидеть, какое новое решение сможет предложить Украина. В среду сообщалось, что крупнейший в мире морской контейнерный перевозчик Maersk поставил на паузу работу в украинском порту Черноморск в Одесской области «в связи с текущей ситуацией», перенаправив грузы в румынскую Констанцу.

На этом фоне Киев запросил на 27 июля срочное заседание Совбеза ООН, призвав все государства немедленно потребовать от Москвы прекратить посягательства на свободу судоходства в Черном море.

Атаки России усилились после того, как Украина поразила в Азовском и Черном морях почти две сотни снабжавших Крым судов, которые в Киеве считают «теневыми». Как заявляет Клименко, было бы неправильно говорить, что это ответная реакция, поскольку Москва «никогда не прекращала атаки на украинские порты и грузы».

Представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук считает, что Россия обстреливает суда, действующие законным образом, в то время как Украина наносит удары по «теневому флоту», который нарушает морское право и незаконно перевозит подсанкционную нефть.

«Морская война никогда не прекращалась. Мы уже оказывались в подобной ситуации. Да, давление усилилось, и да, судоходные компании видят риски и сокращают операции. Но мы будем продолжать работать над восстановлением максимальной пропускной способности нашего морского коридора», — сказал Плетенчук.