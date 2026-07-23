Лига конференций: «Зиря» в Эстонии против «Пайде»

Сегодня в 20:00 по бакинскому времени в эстонском городе Пярну начнется первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций между клубом «Пайде» и азербайджанской командой «Зиря».

Судить встречу будет бригада арбитров из Молдовы во главе с Романом Житари.

«Зиря» в 1-м квалификационном раунде прошла грузинское «Торпедо» — 3:0, 3:0. «Пайде» одолел литовский «Хегельманн» — 1:1, 3:0.

В текущем чемпионате Эстонии, который проходит по системе «весна - осень», команда «Пайде» занимает 4-е место. Такую же строчку она заняла в прошлогоднем первенстве, заработав путевку в Лигу конференций.

Домашние матчи в еврокубках клуб проводит не в родном городе Пайде, а в Пярну, где стадион соответствует уровню турнира.

Ответная встреча пройдет 30 июля в Сумгаите.

Победитель этой пары в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций встретится с сильнейшим в противостоянии «Санта-Колома» (Андорра) — «Рапид» (Австрия).