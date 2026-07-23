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Немецкие беспилотники в распоряжении ВСУ

18:15 495

Силы обороны Украины начали получать ударные беспилотники Virtus от немецкой компании Stark Defence, которые ранее прошли испытания в Запорожье. Финансирует закупки правительство Германии.

По информации Der Spiegel, компания уже несколько месяцев поставляет Украине эти беспилотники. Количество дронов, уже переданных войскам, не раскрывается.

Отмечается, что компания также отказалась сообщить, как проявили себя эти беспилотники в боевых условиях, и какие украинские подразделения их получили. Кроме того, запланированную демонстрацию полета дрона Virtus в последний момент отменили.

Это дрон вертикального взлета и посадки размером 1,8 на 1,8 м. Его крейсерская скорость составляет 120 км/ч, а при пикировании он разгоняется до 250 км/ч. Аппарат может поражать как стационарные, так и подвижные цели. Аккумуляторы обеспечивают время работы до 1,5 часа. Производитель отмечал, что дрон можно посадить, если цель не была обнаружена.

Он может нести боевую часть весом 5 кг на расстояние более 100 км. При этом, в зависимости от потребностей, боевая часть может быть фугасной или осколочной.

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