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Ограничили власть Трампа

18:59 1495

Палата представителей США приняла резолюцию, направленную на ограничение прав президента Дональда Трампа проводить военные операции против Ирана без одобрения Конгресса.

За принятие резолюции проголосовали 214 законодателей, против — 208.

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