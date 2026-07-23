Сколько Азербайджан купил китайских смартфонов?

Азербайджан в январе-мае 2026 года импортировал 401 157 смартфонов на сумму $183,8 млн. Как сообщает Госкомстат, это соответственно на 13% меньше и на 26% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

В отчетный период Азербайджан закупил из Китая 297 114 (на 19% меньше, чем годом ранее) смартфонов на сумму $139,5 млн (+26%), из Вьетнама — 95 177 (+14%) на сумму $38,2 млн (+21%), из Индии — 8 730 (+39%) на сумму $6 млн (+82%), из Таиланда — 96 на сумму $126 тыс. (год назад поставок не было), из Южной Кореи — 20 (-91%) на сумму $17,8 тыс. (-36%).

В 2025 году из 1 344 329 смартфонов, импортированных в Азербайджан, 80,4% пришлось на долю Китая.