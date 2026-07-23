Уверенности президенту Сербии не занимать

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что правящая Сербская прогрессивная партия победит на предстоящих осенью в стране парламентских и президентских выборах. Об этом он сказал в интервью австрийской газете Die Presse.

«Теперь я могу сказать: через три месяца мы выиграем выборы, которые будут гораздо более демократичными, чем во многих странах. Мы сделаем Сербию экономически более сильной», — сказал Вучич.

Он отметил, что за последние 10 лет в период его президентства Сербия многого достигла в плане экономического развития.

На вопрос о том, изменили ли его последние 10 лет, Вучич ответил: «Не думаю, что многие главы европейских государств пережили то, что пережил я за последние годы».