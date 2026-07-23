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Помощник Путина у Джейхуна Байрамова

19:33 1228

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял помощника президента России, спецпредставителя президента по вопросам климата Руслана Эдельгериева.

Как сообщили в МИД Азербайджана, в ходе встречи стороны обсудили двустороннее сотрудничество в сфере борьбы с изменением климата, повестку COP, а также региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Байрамов проинформировал собеседника об опыте и результатах, достигнутых Азербайджаном в рамках председательства на COP29, о тесном сотрудничестве с Австралией, которая будет осуществлять председательство на COP31, и принимающей стороной — Турцией.

На встрече также были затронуты вопросы двустороннего сотрудничества по Каспийскому морю, подчеркнута важность усиления деятельности двусторонней Рабочей группы по данному вопросу.

Была отмечена важность сохранения водных ресурсов и уникальной экосистемы Каспия, подчеркнута значимость применения инновационных технологий в данном направлении, в том числе в сфере сельского хозяйства, и реализации совместных проектов.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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