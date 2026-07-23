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Готовят мобилизацию?

19:56 1174

Российские власти создают правовую и организационную базу для возможного объявления новой мобилизации и введения военного положения, одновременно готовясь к массовым беспорядкам. К такому выводу пришел Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что Госдума приняла закон, разрешающий гражданам с непогашенными судимостями, включая осужденных за контрабанду наркотиков и участие в организованных преступных группах, заключать контракты с Минобороны в период официальной мобилизации.

Замминистра обороны Виктор Горемыкин заявил, что это расширит круг лиц, имеющих право на военную службу, и упростит набор для войны в Украине. Одновременно Росгвардия подготовила поправки к правилам гражданской обороны, включив в них защиту населения от «опасностей», возникающих в период мобилизации, военного положения и военного времени, а также расширив полномочия по эвакуации военнослужащих.

По оценке ISW, эти меры свидетельствуют о системной подготовке Кремля к возможной мобилизации, которая остается крайне непопулярной в российском обществе. В ноябре 2025 года Владимир Путин подписал закон, разрешающий направлять резервистов в зону боевых действий без объявления мобилизации.

Аналитики полагают, что Кремль может использовать этот механизм для поэтапного проведения частичных призывов. При этом окончательное решение по-прежнему зависит лично от Путина и его оценки ситуации на фронте и внутриполитической обстановки. В ISW подчеркивают, что пока невозможно сказать, решится ли он на мобилизацию в ближайшее время и в каком формате она может пройти.

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