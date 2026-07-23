Казахстан сократил нефтедобычу из-за Украины

Казахстан был вынужден резко сократить добычу нефти из-за остановки погрузочных операций на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли, добыча нефти и газового конденсата в Казахстане 22 июля понизилась до 215 600 тонн (1,63 миллиона баррелей) со среднесуточных 274 000 тонн (2,07 миллиона баррелей) с начала месяца.

В июле атакам дронов подверглись пять танкеров на морском терминале КТК в Южной Озереевке вблизи Новороссийска. КТК 20 июля сообщил о приостановке погрузки сырья.

«В связи с ограничениями по ‌приему нефти в трубопроводную систему и с целью предотвращения затоваривания резервуарных парков нефтедобывающими компаниями была осуществлена контролируемая корректировка суточных уровней добычи, что привело к временному снижению объемов добычи нефти. ‌Данная мера носит технологический характер и направлена на обеспечение стабильности производственных процессов», — сообщило Минэнерго Казахстана.

По КТК идет более 80% всей экспортной ‌казахстанской нефти, основная часть которой поступает с каспийских месторождений «Тенгиз», «Кашаган» и ‌«Карачаганак» и переваливается на танкеры на терминале консорциума в Южной Озереевке около Новороссийска. Акционерами КТК являются Россия, которой принадлежит 31%, Казахстан (20,75%), Chevron (15%) ‌и частные компании.

«В настоящее время проводятся непрерывные консультации по выработке решений, направленных на обеспечение условий безопасного судоходства ⁠и скорейшее возобновление стабильного экспорта казахстанской нефти на мировые рынки», — уточнили в Минэнерго Казахстана.