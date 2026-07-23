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Новый премьер передумал выпускать зеков

22:42 128

Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем в четверг объявил, что на время откладывает программу досрочного освобождения заключенных, которые во многих случаях должны были выходить на свободу после отбытия трети срока наказания.

Эту программу предыдущее правительство собиралось запустить в сентябре, чтобы разгрузить переполненные тюрьмы. Ее критиковали многие британцы, опасающиеся, что опасные преступники могут незаслуженно рано выйти из тюрьмы.

В тюрьмах Великобритании сейчас сидят почти 100 тысяч человек, 87 тысяч из них, по данным на 31 марта 2026 года, содержались в тюрьмах Англии и Уэльса. Свободных мест в тюрьмах уже почти нет, и правительство Кира Стармера пыталось таким образом решить эту проблему.

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