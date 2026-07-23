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Принц смешал наркотики с алкоголем и умер в отеле

23 июля 2026, 23:53 1194

Саудовский принц, являвшийся дальним родственником короля Саудовской Аравии, был обнаружен мертвым в одной из элитных гостиниц Лондона, сообщает британская газета The Telegraph.

«Саудовский принц был найден мертвым в отеле в Кенсингтоне», — говорится в материале.

По данным издания, тело 29-летнего принца нашли в ноябре прошлого года в ванной комнате дорогого гостиничного номера в районе Кенсингтон. На него наткнулся сотрудник отеля во время уборки.

Согласно результатам расследования, в крови погибшего обнаружили высокую концентрацию алкоголя и наркотических веществ. Вскрытие показало, что у принца не было серьезных хронических заболеваний.

Как пишет The Telegraph, смерть наступила в результате остановки сердца.

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