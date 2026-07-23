Принц смешал наркотики с алкоголем и умер в отеле

Саудовский принц, являвшийся дальним родственником короля Саудовской Аравии, был обнаружен мертвым в одной из элитных гостиниц Лондона, сообщает британская газета The Telegraph.
«Саудовский принц был найден мертвым в отеле в Кенсингтоне», — говорится в материале.
По данным издания, тело 29-летнего принца нашли в ноябре прошлого года в ванной комнате дорогого гостиничного номера в районе Кенсингтон. На него наткнулся сотрудник отеля во время уборки.
Согласно результатам расследования, в крови погибшего обнаружили высокую концентрацию алкоголя и наркотических веществ. Вскрытие показало, что у принца не было серьезных хронических заболеваний.
Как пишет The Telegraph, смерть наступила в результате остановки сердца.